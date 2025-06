The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Wieża widokowa w Wałbrzychu jedną z najwyższych w Polsce

Przypomnijmy, że mierząca 37,5 m wysokości wieża widokowa, budowana od marca 2023 r., została otwarta 21 czerwca 2024 r. Wykonawcą była firma Heli Factor sp. z o.o., zaś za projekt odpowiadała pracownia ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji to 10 169 160 zł. Warto dodać, że w 2021 r. gmina Wałbrzych otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Sześciokątny stalowy obiekt stojący w parku im. Króla Jana III Sobieskiego oferuje 6 tarasów widokowych i może pomieścić naraz maksymalnie 630 osób, ale dla bezpieczeństwa do obiektu jest wpuszczanych do 100 osób naraz. Obiekt okryto z zewnątrz siatką wykonaną z blachy kortenowskiej, co nadaje jej charakterystyczny rdzawy kolor. Swoim projektem wieża ma nawiązywać do wież chłodniczych stosowanych dawniej w kopalniach i przypominać o przemysłowej przeszłości miasta.

Sprawdź też: Niesamowity spacer w koronach drzew w Pomiechówku

Wieża w Wałbrzychu w ogniu krytyki. „Takie smutne, że aż wyć się chce”

Pomysł budowy wieży widokowej w parku Sobieskiego w Wałbrzychu od początku budził zastrzeżenia – krytykowali go m.in. ekolodzy. Głosy krytyki jedynie przybrały na sile, gdy w 2023 r. zaczął zbliżać się termin rozpoczęcia budowy. Szerokim echem odbił się w mediach społecznościowych emocjonalny wpis Filipa Springera, który napisał, że jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska „postanowiło zepsuć sobie panoramę”. Pisarz apelował też do władz miasta, by zaniechać realizacji projektu, a całą sytuację podsumował słowami „to jest takie smutne, że aż wyć się chce”.

Zobacz galerię: Wieża widokowa w Wałbrzychu

Podobnego zdania była część mieszkańców. Pod miejskimi postami na temat budowy wieży pojawiało się wiele krytycznych komentarzy:

„wieża szpeci widok na Górę Parkową”,

„szkaradztwo, zagraca teren zielony”,

„pieniądze wyrzucone w błoto, niepotrzebna inwestycja”.

Wątpliwości części osób budzi nie tylko estetyka wieży, ale także koszt jej budowy, który znacznie przekroczył pierwotne szacunki. Jest też jednak wielu mieszkańców, którzy wypowiadają się o inwestycji pozytywnie i twierdzą, że bardzo na taką wieżę czekali. Część komentujących wyraża również nadzieję, że na nowej atrakcji turystycznej skorzysta miasto. Rok później, jak się wydaje, emocje wcale nie ucichły – wieża wciąż ma zarówno licznych zwolenników, jak i przeciwników.

Zobacz również: Wieża widokowa na Szachtach w Poznaniu

Ile kosztuje wejście na wieżę widokową w parku Sobieskiego w Wałbrzychu?

Kontrowersje budzi wśród mieszkańców Wałbrzycha nie tylko wygląd wieży w parku Sobieskiego, ale też fakt, że wstęp na nią jest płatny. Oficjalny cennik to 1 zł dla osób z kartą mieszkańca „Kocham Wałbrzych”, 8 zł dla dzieci i seniorów oraz 10 zł za bilet normalny.

W obiekcie może znajdować się jednocześnie maksymalnie 100 osób (będą tego pilnować automatyczne bramki przy wejściu). Wieża otwarta jest od 9 do 18.

Wprowadzenie opłat zaskoczyło większość mieszkańców, gdyż miasto przez cały okres budowy nie informowało szerzej, że jest taki plan. W mediach społecznościowych zawrzało. „Mało gościnne podejście”, „skandal”, „za pieniądze publiczne zbudowane, a teraz opłata?” – komentowali mieszkańcy.

Władze miasta tłumaczą, że opłata jest symboliczna, a zyski ze sprzedaży biletów pomogą pokryć koszty utrzymania wieży. Odniosły się też do innej budzącej zastrzeżenia kwestii, a mianowicie planu zamykania wieży widokowej na noc. Jak wyjaśniono, chodzi o zapewnienie zwiedzającym bezpieczeństwa.