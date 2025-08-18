PORR przejął plac budowy tunelu dla szybkiej kolei w Łodzi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przekazała konsorcjum budowlanemu PORR teren pod budowę komory startowej Retkinia w Łodzi. To kluczowy moment w projekcie budowy tunelu średnicowego dla kolei dużych prędkości. Wykonawca może teraz rozpocząć organizację zaplecza budowy i przygotować się na transport maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel o imponujących parametrach.

Tunel o średnicy blisko 14 metrów i długości około 4,6 km jest częścią linii kolejowej nr 85, znanej jako kolejowy „Y”. Ta strategiczna trasa ma połączyć Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią do 2032 roku, a w 2035 roku umożliwi uruchomienie połączeń KDP do Wrocławia i Poznania.

Startuje budowa tunelu KDP pod Łodzią. Kluczowy etap inwestycji CPK

Pod koniec czerwca br. CPK i PORR podpisały umowę na drążenie tunelu. Już w sierpniu teren budowy w rejonie ulic Maratońskiej i Obywatelskiej, obejmujący komorę startową dla TBM, został przekazany wykonawcy. PORR rozpocznie prace adaptacyjne komory Retkinia do wybranego modelu maszyny TBM. Po dostarczeniu, maszyna będzie montowana segment po segmencie w komorze, gdzie przejdzie testy przed rozpoczęciem drążenia.

Gigantyczna TBM wkrótce w Łodzi. Jak będzie drążyć tunel?

Zanim TBM rozpocznie pracę, zostanie dostosowana do warunków geotechnicznych na trasie tunelu. Z uwagi na złożoność przygotowania i transportu maszyny TBM, drążenie tunelu rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku.

Tarcza TBM wyruszy z komory Retkinia, a zakończy pracę w komorze Fabryczna, zlokalizowanej w pobliżu dworca Łódź Fabryczna i Łódzkiego Domu Kultury. Prace przy budowie komory Fabryczna już trwają.

Tunel szybkiej kolei pod Łodzią. Parametry techniczne i bezpieczeństwo

Tunel KDP pod Łodzią będzie miał około 4,6 km długości i średnicę około 14 metrów, co czyni go najdłuższym i największym tunelowym obiektem kolejowym w Polsce wydrążonym jednym odcinkiem.

Wewnątrz znajdą się dwa tory, umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h – podkreśla dr Filip Czernicki, prezes CPK.

Tunel będzie przebiegał na zmiennej głębokości, od około 23 metrów pod powierzchnią gruntu przy komorze Retkinia, do 34 metrów między komorami ewakuacyjnymi w rejonie ulicy Struga, al. Włókniarzy i alei ks. bp. Bandurskiego.

Na całej długości tunelu znajdzie się pięć ewakuacyjnych komór szlakowych, zaprojektowanych w technologii ścian szczelinowych, z klatkami schodowymi wychodzącymi na poziom gruntu. W komorach szlakowych będą również urządzenia techniczne do obsługi tunelu.

Wzdłuż całej długości tunelu powstaną chodniki ewakuacyjne, pełniące funkcje techniczne i zapewniające drogi ewakuacji. Obiekt będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa, z wyposażeniem budowlano-instalacyjnym, systemami oddymiania oraz pomieszczeniami technicznymi dla służb obsługi tunelu i linii kolejowej.

Ochrona Łodzi priorytetem. Będą wzmocnienia budynków

W celu zminimalizowania wpływu robót tunelowych na istniejącą zabudowę miejską, przewidziano wzmocnienia geotechniczne, które zniwelują potencjalne osiadania gruntu. Przygotowywane są również zabezpieczenia strukturalne, mające na celu zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa budynków. Przykładem są prace wzmacniające Łódzki Dom Kultury, gdzie zakończono już zasadnicze prace przy wzmacnianiu fundamentów za pomocą mikropali oraz kolumn jet grouting, stanowiących dodatkowe punkty podparcia konstrukcji. Ma to zabezpieczyć ŁDK przed budową głębokiej na około 8 pięter komory odbiorczej Fabryczna dla tarczy TBM i rozpoczęciem drążenia tunelu CPK, który częściowo będzie przebiegał pod budynkiem.

CPK przyspiesza w Łodzi. Zaawansowane prace i plany na przyszłość

Łódzkie inwestycje CPK na linii kolejowej nr 85 są już zaawansowane. Ukończono komorę startową na Retkini, od której zacznie się drążenie tunelu KDP, a na budowie komory odbiorczej Fabryczna wykonano ściany szczelinowe. W Łódzkim Domu Kultury zakończono zasadnicze prace przy wzmacnianiu jego fundamentów.

– Przejęcie przez wykonawcę placu budowy komory startowej Retkinia pod drążenie tunelu dla Kolei Dużych Prędkości jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do uruchomienia w 2032 roku trasy szybkiej kolei między Warszawą, Łodzią i Lotniskiem CPK – mówi Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK.

Inwestycje związane z tunelem dalekobieżnym w Łodzi to najbardziej zaawansowana część Programu Kolejowego CPK.

Trwają również zaawansowane prace projektowe oraz uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń wzdłuż całej 480-kilometrowej linii Kolei Dużych Prędkości „Y”: Warszawa – CPK – Łódź – Poznań / Wrocław.

Spółka posiada komplet decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) dla odcinka między Warszawą i Łodzią, który ma zostać uruchomiony wraz z Lotniskiem CPK do końca 2032 r. Złożono także większość wniosków o decyzje lokalizacyjne do wojewodów: mazowieckiego i łódzkiego. Dla odcinka między Warszawą a CPK przygotowano i złożono już 5 takich wniosków, natomiast dla odcinka między CPK a Łodzią – 3 z 7 planowanych.