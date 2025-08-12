Otwarto oferty na przebudowę linii Ełk - Białystok

Dziś, 12 sierpnia 2025 roku, otwarto oferty w jednym z największych kolejowych kontraktów w Polsce. Mowa o o przebudowie linii kolejowej Ełk – Białystok, której wartość szacuje się na około 6 miliardów złotych.

Po wielokrotnym przesuwaniu terminu otwarcia ofert, spowodowanego licznymi pytaniami i odwołaniami zainteresowanych wykonaniem inwestycji firm – w końcu mogliśmy je poznać.

Uczestnicy przetargu i ich oferty

W przetargu wzięło udział pięć konsorcjów. Złożone przez nich ofert na przebudowę około 100 km torów między Ełkiem i Białymstokiem wahały się od 4,56 mld zł do 6,67 mld zł.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Torpol S.A. i Mirbud S.A.

Jak wyglądały wszystkie oferty złożone przez pozostałe konsorcja? Oto wykaz ofert z cenami.

Konsorcjum: Strabag sp. z o.o. i ZUE S.A - 6 675 810 546,96 zł

Konsorcjum: TRACK TEC Construction Sp. z o.o. , INTOP S.A., „INTOP” Warszawa Sp. z o.o. , UNIBEP S.A., POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O. - 5 219 979 553,15 zł

Konsorcjum: Torpol S.A., Mirbud S.A. - 4 566 983 422,63 zł

Konsorcjum: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” Sp. z o. o. , Trakcja S.A. - 5 545 565 608,48 zł

Konsorcjum: Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A., PORR S.A. - 4 977 515 958,62 zł

PKP PLK będą miały teraz czas na przeanalizowanie ofert i wybranie najkorzystniejszej. Niewykluczone także, że do tego rozstrzygnięcia wpłyną odwołania. Jak zadeklarowały na naszych łamach wcześniej PKP PLK, spółka planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą na przełomie tego roku.

Przebudowa linii kolejowej Ełk – Białystok: zakres prac

Inwestycja obejmuje przebudowę 100 km linii kolejowej, a na niej łącznie 8 stacji i 10 przystanków – całość zyska nowy standard. Na całej długości dobudowany zostanie drugi tor, co zwiększy możliwości prowadzenia ruchu pociągów. Sprawne i bezpieczne kursowanie składów zapewnią nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W Podlasku i Lipińskich Małych powstaną stacje techniczne, które zapewnią dodatkowe możliwości krzyżowania (mijania się) pociągów, co pozytywnie wpłynie na przepustowość linii. Po zakończeniu prac nadzór nad trasą do Ełku, zamiast dotychczasowych nastawni, przejmie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Białymstoku.

Dla podróżnych ma być przygotowanych 6 stacji i 10 przystanków, gdzie powstaną nowoczesne platformy, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Powstaną także dwa nowe przystanki: Dziękonie (zamiast przystanku Czechowizna) oraz Ciemnoszyje. Niektóre zmienią swoją lokalizację, aby kolej znalazła się bliżej mieszkańców – tak będzie na stacji Białystok Starosielce oraz przystankach Białystok Bacieczki, Fasty i Borsukówka. Dotychczasowy przystanek Dobrzyniewo Duże zostanie zmieniony w stację, co stworzy dodatkowe możliwości prowadzenia ruchu pociągów.

Powstaną nowe tunele i wiadukty na trasie Ełk - Białystok

Na linii do Ełku przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn zastąpią skrzyżowania bezkolizyjne – tunele i wiadukty. Zaplanowano budowę 20 wiaduktów drogowych, 12 wiaduktów kolejowych oraz 12 przejść pod torami. Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać się przed torami, a pociągi – po zakończeniu wszystkich prac i przyszłym uruchomieniu systemu ETCS – na większości odcinka będą mogły jeździć z prędkością 200 km/h. Poprawią się także warunki transportu towarów – nowa linia i stacje po przebudowie zapewnią możliwość jazdy składów o prędkości do 120 km/h i długości 750 m.

Jak już pisaliśmy ta inwestycja będzie sporym wyzwaniem dla wykonawców bo pomimo ogromnego zakresu prac – wykonawca będzie miał na ich realizację zaledwie trzy lata.