Gdańsk przebuduje most nad Starą Motławą i torowisko na Podwalu Przedmiejskim

Kompleksowy remont torowiska w Gdańsku. Otwarto oferty w przetargu

14 listopada 2025 r. otwarto oferty w przetargu na projekt i remont torowiska na Podwalu Przedmiejskim w Gdańsku. Oferty 7 chętnych firm opiewają na kwoty od 46 259 070 zł do 65 677 510,50 zł. Teraz są one analizowane przez urzędników. Część ofert mieści się w zarezerwowanej przez miasto kwocie 59 156 000 zł.

Przypomnijmy, że w planach miasta jest kompleksowy remont infrastruktury tramwajowej na odcinku od ulicy Okopowej do przystanku Brama Żuławska. Prace obejmą także most nad Starą Motławą w ciągu ulicy Podwale Przedmiejskie.

Na wykonanie wszystkich zadań przewidziano dwa lata, z czego:

dokumentacja projektowa powstanie do czerwca 2026 r.,

prace torowe rozpoczną się latem i potrwają do jesieni 2026 r.,

do końca 2027 roku potrwa przebudowa mostu nad Starą Motławą.

W związku z koniecznością przebudowy torowiska od końca czerwca do końca września 2026 r. torowisko będzie wyłączone z eksploatacji. Na ten czas zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza

– informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Remont mostu bez wstrzymywania ruchu samochodowego

Szczególnie wymagające dla wykonawcy będzie przeprowadzenie przebudowy mostu nad Starą Motławą, które trzeba będzie przeprowadzić bez wstrzymywania ruchu. Zakres prac przy moście obejmie zarówno instalacje podziemne (m.in. kanalizacja deszczowa, sieci wodociągowe, kanał technologiczny, pętle indukcyjne), jak i przebudowę konstrukcji mostu, układu drogowego oraz oświetlenia. Przypomnijmy, że ten etap prac potrwa najdłużej, bo do końca 2027 r.

Wymienimy torowisko, sieć trakcyjną, odwodnienie oraz dostosujemy perony do współczesnych standardów. Inwestycja pozwoli utrzymać wysoki standard gdańskiej komunikacji tramwajowej i zapewnić większy komfort podróży

– podaje w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.