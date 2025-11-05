Ratowali pasażerów samolotu, który zderzył się z ptakami

Scenariusz ćwiczeń mówił, że samolot niewielkich linii lotniczych, w wyniku zderzenia ze stadem ptaków, musiał awaryjnie lądować na drodze startowej wrocławskiego lotniska. Konieczna była interwencja nie tylko Lotniskowej Straży Pożarnej, ale również jednostek wezwanych z Wrocławia. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że w pobliskim lesie wybuchł pożar – konieczna była interwencja policyjnego śmigłowca. Na terenie Portu Lotniczego Wrocław 5 listopada odbywały się ćwiczenia pd kryptonimem NOKIA 25.

Ćwiczenia z rozmachem, bo lotnisko jest zamknięte

Wzięło w nich udział kilkuset strażaków, policjantów, medyków i strażników granicznych. Po raz pierwszy w historii takie manewry zostały zrealizowane na drodze startowej Portu Lotniczego Wrocław. Było to możliwe dzięki wstrzymaniu realizacji operacji lotniczych ze względu na trwającą rozbudowę części operacyjnej wrocławskiego lotniska.

Realizacja ćwiczeń sprawdzających nie tylko gotowość służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ich umiejętność współdziałania w tak trudnych warunkach, jakie panują na miejscu incydentu lotniczego, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych. Miejmy nadzieję, że testowane dziś rozwiązania nigdy nie będą musiały być zastosowane w rzeczywistości, ale na pewno musimy być na takie sytuacje gotowi – powiedział Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Dlaczego zamknęli lotnisko we Wrocławiu?

Przypomnijmy. W ramach jednej z największych lotniskowych inwestycji na lotnisku odbywa się tu ogromna przemiana. W ciągu dokładnie 26 miesięcy lotnisko zmieni się nie do poznania.

Powstaną:

nowa płyta postojowa na 12 samolotów,

droga szybkiego zjazdu,

nowa mierząca 2,5 km droga kołowania

płyta do odladzania.

To nie wszystko, bo dodatkowo wyremontowane zostaną dotychczas wykorzystywane drogi kołowania

Inwestycję realizuje firma Strabag Infrastruktura Południe. Umowa opiewa na 463,5 ml złotych brutto. Z tej kwoty, 175 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego.

To ma być największa inwestycja lotnicza z unijnym dofinansowaniem w całej Europie.

Kiedy otworzą lotnisko we Wrocławiu?

Otwarcie lotniska po zakończeniu najważniejszych prac zapowiadane jest na zapowiadane jest na 5 grudnia.

