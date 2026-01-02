Do tej pory rejon dworca Bielsko-Biała Główna położony w samym centrum nie był wizytówką miasta dla przyjeżdżających. Na tym tle wyróżniał się jedynie wspaniale odrestaurowany historyczny budynek stacji z czerwonej cegły. To perełka architektury kolejowej końca XIX w. Ma teraz szanse na towarzystwo dobrej współczesnej architektury i zaspokojenie komunikacyjnych potrzeb wszystkich podróżnych, którzy wygodnie i bezpiecznie będą mogli przemieszczać się z dworca kolejowego na dworzec autobusowy i przystanków komunikacji miejskiej. Prace projektowe nad zadaniem "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej" trwają. Obejmują budowę budynku obsługi podróżnych, budynku dworca autobusowego wraz z parkingiem oraz budowę nowej kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Warszawską z ul. Stefana Okrzei. Rozbudowie podlegać będzie układ drogowy od strony ul. Warszawskiej, Piastowskiej i 3 Maja oraz od strony ul. Podwale i Stefana Okrzei.

Projekt powinien być gotowy już niedługo

Miasto podpisało umowę na zaprojektowanie węzła przesiadkowego pod koniec marca 2025 r. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor MZD Patryk Owcarz i prezes zarządu spółki TDM Projekt Michał Stochniał. Wykonawcą projektu zostało konsorcjum firm w składzie: Pracownia Projektowa Czora i Czora Sp. z o.o. z Katowic oraz TDM Projekt Sp. z o.o. z Krakowa.

Na projekt przewidziane jest 330 dni od momentu podpisania umowy. To oznacza, że już niedługo, pod koniec lutego 2026 powinien być już gotowy. Potem prawdopodobnie trzeba jeszcze dołożyć 2 – 3 lata na kolejne etapy przedsięwzięcia w tym budowę, która zmieni ten fragment miasta całkowicie. Prawdopodobnie ta niezwykle potrzebna w Bielsku-Białej inwestycja ma szansę być zrealizowana do 2028 r.

Unia Europejska pomoże w realizacji

Projekt Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania z programu FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Całkowity koszt inwestycji to 366,8 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 219,5 mln zł.

Nowe centrum przesiadkowe z zielonym światłem

Już na początku lutego 2025 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotr Malepszak podpisał przekazanie przez PKP władzom miasta gruntów po wschodniej stronie dworca głównego. PKP przekazało tereny kolejowe przy ul. Podwale nieodpłatnie, co ułatwi Miejskiemu Zarządowi Dróg wdrożyć przygotowaną już koncepcję nowoczesnego centrum komunikacyjnego. Po pozyskaniu terenu przekazanego przez PKP nie ma przeszkód formalnych w realizacji przedsięwzięcia na objętym planami koncepcyjnymi obszarze. Ogłoszono już także przetarg na przebudowę kolidujących z przyszłą inwestycją elementów układu torowego węzła kolejowego.

Koncepcję projektowo-kosztorysową przystosowania terenów pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego opracowała firma TOROVIA a koncepcję programowo-przestrzenną budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego firma MH PROJEKT.

Jakie będzie centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej?

Koncepcja zakłada budowę nowoczesnego dworca, który zapewni obsługę pasażerów, a także pełnić będzie rolę centrum zarządzania węzłem przesiadkowym i sterowaniem ruchu. Lokalizację budynku i peronów autobusowych zaplanowano od strony ulicy Podwale. Ważnym elementem jest planowane połączenie drogowe z planowaną północną śródmiejską obwodnicą miasta, tzw. ul. Nowopiekarską. Nad peronami autobusowymi przewidziano wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych.

Koncepcja zakłada też przebudowę otoczenia, w tym przedpola kolejowego dworca głównego PKP i połączenia go z siecią drogową miasta. Zapewnią to dwa ronda turbinowe w ciągu ul. Warszawskiej wraz z zatokami autobusowymi, umożliwiającymi płynny ruch komunikacji publicznej. Nowa zadaszona kładka, wyposażona w windy i ruchome schody, będzie łączyć przedpole z nowym budynkiem dworcowym.

Cała koncepcja inwestycji ma zintegrować wszystkie rodzaje transportu publicznego w jednym miejscu i umożliwić płynne i bezpieczne przesiadki dla pasażerów. Ważnym elementem jest dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez instalację wind i innych ułatwień. Dodatkowo, inwestycja uwzględnia też potrzeby rowerzystów przecinanie się dwóch głównych tras rowerowych w tym miejscu.

Integracja centrum przesiadkowego z nową obwodnicą centrum Bielska-Białej

Trwają również prace projektowe nad Budowy Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej, drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Krakowską w Bielsku-Białej. Zadanie to podzielone jest na II etapy, Etap I od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia oraz etap II od ul. Wyzwolenia do ul. Krakowskiej.

Dla etapu I planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w 1 kwartale 2026 r. Obecnie oczekuje się na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dla etapu II do końca br. planuje się złożyć wniosek o wydanie ZRID.

Zakończenie prac budowlanych na obu etapach przewiduje się do 1 kwartału 2029 r. Dla projektu Budowy Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej został złożony wniosek o dofinansowanie, który jest obecnie na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Dworce są blisko siebie, ale dla wielu zbyt daleko

Dworzec Bielsko-Biała Główna i dworzec autobusowy dotychczas dzieliła szeroka arteria ulicy Warszawskiej osi komunikacyjnej centrum Bielska-Białej. Pierwszy z nich zabytkowy otwarty został w 1890 r., drugi w latach 70. XX w. - oba w czasach swojego powstania były uznawane za nowoczesne. Budynek dworca kolejowego zabytek architektury przemysłowej został wyremontowany i zmodernizowany, dworzec autobusowy, kiedyś należący do PKS Bielsko-Biała, a obecnie pod zarządem Komunikacji Beskidzkiej unowocześniany był wielokrotnie, ale nie odpowiada już standardom i w zasadzie nadaje się do rozbiórki. Pomimo, że dworce leżą po sąsiedzku to łączy je jedynie kładka, która nie ma wind ani podjazdów dla wózków; po stronie dworca autobusowego wychodzi na poziom stanowisk dla autobusów, ale po stronie kolei są tylko schody w tym na perony. Na ruchliwej ul. Warszawskiej nie ma natomiast obok obu dworców żadnych przejść dla pieszych – ich montaż spowodowałby ogromne korki, bo tędy wlewa się i wylewa ogromny potok samochodów. W pewnym oddaleniu na ul. Matejki jest przejście podziemne, gdzie osoby na wózkach czy z trudnościami w chodzeniu, a także np. osoby z wózkami dziecięcymi mogą pokonać dwupasmową ulicę, ale to przynajmniej 500 m do pokonania, co dla osób niepełnosprawnych może być dużym wyzwaniem. Problemem jest też korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

Obecne położenie utrudnia, a właściwie wyklucza integrację obu dworców w jeden wygodny i bezpieczny węzeł komunikacyjny. Miasto już od dłuższego czasu miało wytypowane miejsca, w których w sąsiedztwie nowego dworca kolejowego mógłby powstać nowy dworzec autobusowy. Jednym z nich był obszar w sąsiedztwie ul. Podwale po wschodniej stronie dworca.

