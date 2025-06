Spis treści

Od wielu lat w planach jest zagęszczenie sieci przystanków kolejowych w Krakowie. Mają powstawać przystanki pomiędzy już istniejącymi na użytkowanych komunikacyjne odcinkach jak też na liniach towarowych lub używanych okazjonalnie do ruchu pasażerskiego. Realizacją planu było oddanie w grudniu zeszłego roku do użytku przystanków Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek Rusiecki. Teraz czas na okolice bliższe centrum. Kolejną inwestycję zlokalizowano w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego Prądnik Czerwony.

Nowe przystanki kolejowe w Krakowie – propozycje

Nowy przystanek kolejowy, którego realizację można uznać za rozpoczętą jest jednym z kilku, o które od bardzo wielu lat upominają się samorządowcy z Krakowa. Ich zdaniem rozwój kolei aglomeracyjnej w Krakowie nie może być pełny bez kolejnych inwestycji w infrastrukturę. Dla zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych na linii w kierunku Warszawy, na której jeżdżą pociągi SKA do Sędziszowa i Miechowa powinny znaleźć się jeszcze przystanki Kraków Prądnik Biały i Kraków Żabiniec lub jeden położony pomiędzy tymi lokalizacjami a na linii kolei obwodowej, tzw. małej obwodnicy Krakowa Kraków - Olsza, Kraków - Dąbie oraz Kraków - ul. Dekerta. W 2017 r. na zlecenie miasta opracowano Studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Do rozważanych wariantów należała linia z Płaszowa do Mydlnik, której efektywność wymagałaby budowę czterech nowych przystanków przy głównych arteriach przecinających trasę – ulice: Pilotów/Olszyny, Mogilska, al. Pokoju i Klimeckiego.

Z Prądnika Czerwonego dojedziesz pociągiem SKA

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, na północy Krakowa już niedługo rozpocznie się budowa nowego przystanku kolejowego SKA Prądnik Czerwony. W ramach projektu, o łącznej wartości ponad 135 mln zł, przy zbiegu ulic: Powstańców, Meiera i Reduta zostanie wybudowany przystanek z czterema peronami oraz trzy duże parkingi, mogące pomieścić łącznie ponad 200 samochodów. Nowy przystanek będzie także punktem przesiadkowym dla innych środków transportu miejskiego.Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 93,5 mln zł ze środków europejskich. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku a zakończyć w 2028 r.

Prądnik Czerwony SKA - lokalizacja

Prądnik Czerwony SKA - jaki będzie

Rejon, w którym zaplanowano budowę leży w miejscu, gdzie przebiegają równolegle do siebie dwie linie kolejowe nr 95 zwana "dużą obwodnicą" Krakowa i główna linia kolejowa Kraków Główny – Warszawa Zachodnia. Kilkaset metrów dalej na południowy-zachód linie rozchodzą się – obwodnica szerokim łukiem pokonuje wiaduktem główną linię kolejową i kieruje się na zachód do stacji Kraków Bronowice z pominięciem głównego pasażerskiego węzła kolejowego na dworcu głównym w Krakowie.

Przystanek ma być bardzo rozbudowanym węzłem przesiadkowym, który będzie umożliwiać komunikacyjne połączenie obu linii. Wymaga to wykonania czterech peronów, tzw. skrajnych – po dwa dla każdej z linii kolejowych. Stacja będzie ulokowana w sąsiedztwie dzisiejszego wiaduktu w ciągu ulicy Reduta, łączącego ulice Meiera, Batowicką i Powstańców. Komunikację pomiędzy peronami i parkingami zapewnią przerzucone nad torami kładki dla pieszych połączone z peronami windami i łagodnymi pochylniami (także schodami).

Stacja Prądnik Czerwony - węzeł na węźle

To rejon w sąsiedztwie głównego węzła komunikacyjnego osiedla Prądnik Czerwony z dużą pętlą autobusową przy cmentarzu Prądnik Czerwony, największej krakowskiej nekropolii. Ulice Powstańców, Strzelców i Reduta to główne osie komunikacji samochodowej i autobusowej w tej części miasta. Przystanek kolejowy w tym miejscu znacznie poprawi dostępność komunikacyjną położonego w sąsiedztwie dużego osiedla z czasów PRL, a także nowszych osiedli i domów wybudowanych w ostatnich 35 latach. Umożliwi dostęp do komunikacji kolejowej także mieszkańców leżącej w pobliżu Górki Narodowej.

