Utrudnienia na DK 94 w Olkuszu

Mieszkańcy Olkusza i kierowcy regularnie korzystający z Drogi Krajowej nr 94 muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia. W najbliższą sobotę i niedzielę, w godzinach od 7:00 do 13:00, w rejonie budowanej kładki dla pieszych przy ul. Cegielnianej, prowadzone będą kluczowe prace związane z przygotowaniem odwodnienia drogi. W tym czasie obowiązywać będzie ruch wahadłowy, co może wpłynąć na płynność przejazdu.

Kompleksowa modernizacja DK94 – co obejmuje inwestycja?

Powyższe prace są częścią szeroko zakrojonej inwestycji mającej na celu kompleksową przebudowę 4,4-kilometrowego odcinka DK94 w Olkuszu. Trasa, rozpoczynająca się na wysokości Grodziska przy ul. Staromiejskiej i sięgająca niemal skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską, jest jednym z kluczowych połączeń między Krakowem a aglomeracją górnośląską. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020-2021 wykazały, że codziennie przejeżdża nią blisko 33 tysiące pojazdów, co stanowi 25-procentowy wzrost w porównaniu do 2015 roku. Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa na tym intensywnie użytkowanym odcinku.

W ramach projektu przewidziano szereg istotnych zmian. Wzmacniana jest konstrukcja drogi, aby spełniała wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś. Przebudowie ulegnie aż sześć skrzyżowań oraz dwa przejścia podziemne. Jednym z najbardziej znaczących elementów inwestycji jest budowa dwupoziomowego węzła na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską. Na poziomie gruntu funkcjonować będzie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, natomiast pod nim poprowadzona zostanie droga krajowa, co znacząco usprawni przejazd przez centrum.

Nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu

Oprócz węzła dwupoziomowego, modernizacji poddanych zostanie pięć innych skrzyżowań na DK94: z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te punkty zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe, co dodatkowo poprawi płynność ruchu.

Inwestycja to nie tylko nowa jezdnia. Znaczący nacisk położono na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe, a także ekrany akustyczne, które zredukują hałas. Całkowicie przebudowane zostanie odwodnienie terenu, co zapobiegnie lokalnym podtopieniom. Nowoczesne oświetlenie poprawi widoczność, zwłaszcza pieszych. Przebudowie ulegną również niektóre drogi lokalne wzdłuż DK94, a także powstaną dodatkowe jezdnie wzdłuż drogi krajowej, co ułatwi dostęp do posesji i usprawni ruch lokalny.

Budowa nowej kładki dla pieszych, łączącej ulice Cegielnianą i Szkolną, to kolejny element poprawiający bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Całość tych działań ma na celu stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury drogowej, która sprosta rosnącym potrzebom komunikacyjnym regionu i przyczyni się do płynniejszego połączenia Krakowa z aglomeracją górnośląską. Kierowcy i mieszkańcy Olkusza mogą spodziewać się znaczącej poprawy jakości podróży po zakończeniu tej kompleksowej inwestycji.