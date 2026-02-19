Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczegóły planowanej rozbudowy

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał aneksy do programów inwestycji, które umożliwiają rozbudowę autostrady A4 na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Prace przygotowawcze obejmują analizy ruchowe, przebudowę węzłów, zjazdów i obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty i mosty. Docelowo trasa zostanie poszerzona o trzeci, a w niektórych miejscach nawet czwarty pas ruchu w każdym kierunku. Szczególnym elementem jest 61-kilometrowy odcinek Katowice–Kraków, obecnie zarządzany przez spółkę Stalexport, którego koncesja wygasa w marcu 2027 roku. Od tego momentu utrzymanie przejdzie na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), a opłaty za przejazd znikną dla pojazdów lekkich.

Rozbudowa obejmie również fragment obwodnicy Krakowa od węzła Balice do zjazdu na drogę krajową nr 7 (kierunek Zakopane), gdzie planowane jest poszerzenie o dodatkowy pas oraz budowa nowego mostu przez Wisłę. Przetarg na analizy ruchowe ma ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku, a same prace budowlane przewidziane są na lata 2029–2035. Całość inwestycji to blisko 120 km modernizacji, w tym 231 obiektów inżynieryjnych.

Korzyści dla kierowców i gospodarki

Poszerzenie A4 ma znacząco poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na trasie, która jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym południe Polski z Europą Zachodnią. Likwidacja bramek poboru opłat od 2027 roku ułatwi codzienne dojazdy między Krakowem a Katowicami, zmniejszając korki i koszty dla użytkowników. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan rozbudowy A4 od Wrocławia do Tarnowa, co wzmocni połączenia między województwami małopolskim i śląskim, wspierając rozwój gospodarczy regionu.

Historia budowy autostrady A4

Budowa autostrady A4 ma bogatą historię, sięgającą czasów przedwojennych i naznaczoną przerwami spowodowanymi konfliktami zbrojnymi oraz zmianami politycznymi. Podzielona na okres wojenny i powojenny, ewolucja tej trasy odzwierciedla rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

W okresie II wojny światowej (1939–1945) A4 była częścią niemieckiego projektu Reichsautobahn, budowanego przez III Rzeszę. Prace rozpoczęto w latach 30. XX wieku, a pierwsze odcinki oddano do użytku w 1936 roku: Krzywa–Legnica (20,5 km), Legnica–Wrocław Bielany (70,8 km) oraz Gliwice–Bytom (12 km). Do 1945 roku ukończono jednojezdniowe fragmenty Wrocław–Brzeg i Ujazd–Gliwice, a prace ziemne prowadzono m.in. na Zgorzelec–Bolesławiec. Budowa została przerwana przez wojnę, pozostawiając nieukończone odcinki, takie jak Owczary–Nogowczyce.

W okresie powojennym, po 1945 roku, Polska przejęła istniejące fragmenty i kontynuowała budowę w ramach planów PRL. Początkowo trasa nie miała statusu autostrady, a prace prowadzono ze środków budżetowych w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Kluczowe odcinki oddano m.in. w 1983 roku (Chrzanów–Balice, 29,1 km), 1988 (Balice–Kraków, 5,2 km) i 1996 (Mysłowice–Chrzanów, 18 km). W 1997 roku odcinek Katowice–Kraków przekazano w koncesję firmie Stalexport, co umożliwiło remonty finansowane z kredytów międzynarodowych. Pełna autostrada A4, licząca dziś 672,8 km od granicy z Niemcami do Ukrainy, została ukończona w 2016 roku z oddaniem ostatniego odcinka Rzeszów–Jarosław.

Łączna długość autostrad w Polsce na początku 2026 roku

Na początku 2026 roku łączna długość autostrad w Polsce wynosi 1894,5 km, w tym 466 km odcinków koncesyjnych. Razem z drogami ekspresowymi sieć tras szybkiego ruchu osiąga 5465,7 km, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z początkiem XXI wieku. W całym 2026 roku planowane jest oddanie kolejnych 57,5 km autostrad, co przybliży Polskę do docelowej sieci około 2100 km autostrad w ramach 7980 km dróg szybkiego ruchu.

Materiał powstał przy wsparciu AI.

