Tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie nie zacznie kursować w tym roku?

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Aktualności

Na warszawskiej Ochocie buduje się częściowo podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego. Umowę z wykonawcą – konsorcjum firm ZUE i FABE – podpisano 20 lutego 2024 r. Wykonawca rozpoczął roboty w terenie na początku czerwca 2024 r. Wszystko miało być w II połowie 2026 r., jednak obecnie Tramwaje Warszawskie zastrzegają, że uruchomienie nowej trasy przed końcem 2026 r. będzie zależeć od pogody oraz tego, jak długo potrwają odbiory techniczne. Zaskakująco mroźna zima wstrzymała bowiem prace. Obecnie zakłada się, że pierwszy tramwaj testowy wjedzie na nowe szyny jesienią. Aktualnie:

udało się przed terminem zakończyć przebudowę podziemnego ciepłociągu pod ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i trwa budowa torowiska,

trwają prace m.in. przy drążeniu tunelu pod parkiem Pięciu Sióstr oraz budowie jego „podłogi”, czyli płyty dennej,

niemal zakończono już prace na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej.

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, wstępnie planowane jest skierowanie do Dworca Zachodniego linii nr 14 z Wilanowa. Kursowałaby ona tą samą trasą, co dziś, ale na Ochocie zamiast w ul. Banacha skręcać będzie w ul. Bitwy Warszawskiej. Oznacza to, że bezpośredni dojazd tramwajem do Dworca Zachodniego zyskają mieszkańcy Wilanowa, Mokotowa i Ochoty.

– To duża, ważna inwestycja dla Warszawy. Przepraszam za utrudnienia w czasie jej realizacji. Prace idą zgodnie z harmonogramem – tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego w 2026 roku. I co ważne – nowy odcinek jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. A rozbudowa transportu szynowego w stolicy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej – mówił pod koniec ubiegłego roku Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tramwaj do Dworca Zachodniego – budowa i trasa

Nowa trasa tramwajowa – długości ok. 1,6 km – będzie się zaczynać pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstaną tu dwa podziemne przystanki i sieć przejść podziemnych umożliwiających łatwe przesiadki na pociągi i autobusy. Stąd tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 m) pod parkiem Pięciu Sióstr i wyjedzie z niego na powierzchnię na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (w pobliżu ul. Szczęśliwickiej). Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ul. Grójecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum, Okęcia lub w ul. Banacha.

Jak zapewniają Tramwaje Warszawskie, czas przejazdu na dworzec z ul. Grójeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans. Według szacunków linia będzie przewozić ok. 1 mln pasażerów rocznie. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku – nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego. Czerwone prostokąty to planowane przystanki, a niebieska linia to tunel. Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego będzie częścią długiej, budowanej odcinkami trasy tramwajowej z Woli na Wilanów. W ramach tej inwestycji powstał już tramwaj na Kasprzaka oraz tramwaj na Gagarina, a w budowie są kolejne odcinki: tramwaj do Wilanowa (wraz z odnogą, czyli tramwajem na Stegny) oraz tramwaj na Rakowieckiej. Na etapie projektowania jest kolejny odcinek, czyli tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Planowany jest także częściowo podziemny tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni. Gdy cała trasa będzie już gotowa, możliwe staną się szybsze podróże międzydzielnicowe z pominięciem centrum.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. (...) Przy każdej inwestycji w tkance miejskiej możliwe są opóźnienia w związku z np. odkryciami archeologicznymi, niewybuchami, rozbieżnością w przebiegu instalacji podziemnych względem planów czy wymaganym większym zakresem prac w związku ze stanem odkrytych sieci, rur i instalacji – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Podziemne przystanki tramwajowe pod Dworcem Zachodnim

W ramach inwestycji powstanie podziemny przystanek tramwajowy, który znajdzie się po południowej stronie dworca, między peronami a al. Jerozolimskimi. Będzie się on różnił od metra wysokością peronów (podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra). Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD – na poziomie -2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne.

W dalszej przyszłości drugi podziemny przystanek ma powstać po przeciwnej stronie dworca – od strony Woli, w pobliżu peronu 9 Warszawy Zachodniej. Pozwoli to na wygodniejsze przesiadki i spowoduje mniejszy tłok na każdym z przystanków tramwajowych. Równocześnie ma powstać także trzeci przystanek pod ziemią, również od strony Woli, ale bliżej ul. Tunelowej. Trzeba będzie jednak na te dwa przystanki jeszcze długo poczekać, gdyż powstaną w ramach osobnej inwestycji – przedłużenie linii w kierunku ul. Kasprzaka ma nastąpić w latach 30., ale na razie nie ma zapewnionego finansowania.

– Obecna umowa na budowę trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego nie obejmuje wyposażenia drugiego przystanku tramwajowego wraz z przylegającym odcinkiem tunelu (...) – podaje rzecznik Tramwajów Warszawskich. – Wykorzystanie tunelu na dalszym odcinku (w kierunku Woli) będzie elementem przygotowań do realizacji połączenia z ul. Kasprzaka – projekt będzie obejmować także wykorzystanie przestrzeni w rejonie peronu 9. Zwiększy to elastyczność sieci tramwajowej: umożliwi krańcowanie linii tramwajowych na Dw. Zachodnim czy odstawianie tramwajów.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Dwie koncepcje podziemnego tramwaju z Woli na Dworzec Zachodni w Warszawie. Po lewej pierwotna, po prawej z września 2025 r. Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego – terminy i koszt budowy

Podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego ma być gotowy w czerwcu 2026 r., zaś kursowanie rozpocznie w II połowie roku. Oznacza to kilkumiesięczne opóźnienie, gdyż terminy w umowie wskazywały raczej na kwiecień 2026: wykonawca otrzymał 26 miesięcy od momentu podpisania umowy (luty 2024 r.) na wykonanie całej inwestycji. Wykonawca przygotuje projekty wykonawcze, uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi roboty budowlane. Koszt inwestycji to 362,6 mln zł brutto.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Wizualizacja połączenia tramwaju do Dworca Zachodniego z siecią tramwajową na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Banacha

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Warszawa z największym programem tramwajowym

Warszawa prowadzi obecnie największy w Polsce program inwestycji tramwajowych. Wśród zrealizowanych inwestycji są m.in. tramwaj na Kasprzaka i tramwaj na Gagarina, trwa też realizacja części drogowej tramwaju do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – tramwaju na Gocław, tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, tramwaju na Zieloną Białołękę i tramwaju wzdłuż Modlińskiej. Powstała też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu.

Opracowanie Marta Balcerowska, Przemysław Zańko-Gulczyński, źródło: UM Warszawa, Tramwaje Warszawskie