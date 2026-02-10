Przedłuża się remont alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Kiedy finisz?

Rozmowa Muratora: Co jest potrzebne do zmniejszenia śladu węglowego w budownictwie? Krzysztof Frączek, Holcim Polska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie z poważnym opóźnieniem

W ramach potężnie opóźnionego remontu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie wykonawca – firma WARBUD – przebudowuje także fragment alei Stanów Zjednoczonych. Prace obejmują nie tylko wiadukty nad ulicami Bajońską i Paryską, ale też dalszy odcinek alei do ul. Międzynarodowej.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że cała inwestycja zakończy się w czerwcu 2025 r., tak się nie stało. Finisz robót wciąż jest odległy, a pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy zmagają się z utrudnieniami. W lipcu 2025 r. zabrano się dopiero za okolice skrzyżowania z ul. Urugwajską. Nowy termin zakończenia prac to lipiec 2026 r.

W mediach społecznościowych pod postami Urzędu Miasta internauci głośno dają wyraz swojemu niezadowoleniu z takiego stanu rzeczy. „Kompromitacja miasta”, „marnowanie czasu mieszkańców”, „normalnie krew człowieka zalewa, jak stoi tam w korku” – piszą w komentarzach.

Dlaczego przebudowa alei Stanów Zjednoczonych się przedłuża?

Jak wyjaśnia miasto, powodem opóźnienia jest większy zakres prac do wykonania, niż pierwotnie zakładano. Już po rozpoczęciu prac okazało się, że wiadukty Trasy Łazienkowskiej są w gorszym stanie, niż uważano i trzeba zmodyfikować założenia. Dodatkowe prace konieczne są m.in. na alei Stanów Zjednoczonych – chodzi o wymianę podbudowy jezdni na odcinku od Międzynarodowej do Bajońskiej. Wcześniej zakładano, że do wymiany będzie tylko wierzchnie 15 cm ulicy, a ostatecznie, po stwierdzeniu złego stanu podbudowy, prace sięgnęły na głębokość 1 m. Wciąż trwa też m.in. montaż ekranów akustycznych.

Ich celem jest wykonanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem drogowym w postaci obustronnych ekranów akustycznych oraz nowej, tzw. cichej nawierzchni. W trakcie robót okazało się, że głębiej położone warstwy obu jezdni al. Stanów Zjednoczonych są w złym stanie i konieczna jest ich wymiana

– tłumaczy warszawski Urząd Miasta.

Jako plus całej sytuacji miasto wskazuje fakt, iż dzięki tym pracom aleja Stanów Zjednoczonych nie będzie potrzebowała osobnej przebudowy za kilka lat. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie tak będzie, bo większe prace w obrębie fragmentu alei (obniżenie poziomu jezdni) przewiduje chociażby projekt tramwaju na Gocław. Termin realizacji tej inwestycji to obecnie lata 2027–2030.

Jak zmieni się aleja Stanów Zjednoczonych po remoncie? Przybędzie zieleni

Prace w obrębie alei Stanów Zjednoczonych przede wszystkim poprawią stan odcinka i zapewnią drodze zwiększoną wytrzymałość, ale będą też inne zmiany. Wymiana nawierzchni na cichą i montaż ekranów akustycznych zwiększą komfort życia osób mieszkających w pobliżu. Z kolei nowe oświetlenie i oznakowanie zwiększy bezpieczeństwo.

Nie zapomniano także o zieleni, choć z racji ograniczonej ilości miejsca nie zajdą w tej kwestii żadne radykalne zmiany. Miasto zapewnia jednak, że wzdłuż remontowanego odcinka pojawią się drzewa, krzewy oraz liczne byliny i pnącza.

