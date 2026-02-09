Rewizja założeń Airport City i Cargo City w programie Port Polska

Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Airport City i Cargo City w centrum strategii Portu Polska

Celem programu inwestycyjnego Port Polska jest stworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Oprócz nowego lotniska i sieci Kolei Dużych Prędkości powstaną również inwestycje komercyjne towarzyszące głównym elementom infrastruktury.

Właśnie zakończył się proces rewizji założeń biznesowych i infrastrukturalnych dla stref Airport City i Cargo City w ramach programu Port Polska, którego celem było zapewnienie samowystarczalności ekonomicznej projektu oraz przygotowanie go na wyzwania rynkowe po 2030 roku.

W pierwszym etapie współpracy Cushman & Wakefield ze Spółką Centralny Port Komunikacyjny, odpowiedzialną za realizację programu, dokonano weryfikacji części komercyjnej inwestycji. Analiza koncentrowała się na dostosowaniu koncepcji stref do aktualnych realiów rynku pracy, potrzeb szeroko pojętego biznesu oraz rynku nieruchomości, w tym luk podażowych w sektorze biurowym, rosnącej roli cross-border e-commerce oraz wymogów wynikających z Taksonomii UE.

Airport City – wielofunkcyjny hub dla lotnictwa, technologii i R&D

Airport City ma powstać jako wielofunkcyjna przestrzeń, łącząca biura klasy A, hotele i różnorodne usługi, mająca przyciągać międzynarodowe firmy z sektora lotniczego, technologicznego oraz R&D.

Cushman & Wakefield przeanalizowało potencjał projektu, aby dostosować jego funkcję i model realizacji do przyszłych potrzeb rynku biurowego oraz strategicznego znaczenia lokalizacji przy lotnisku. O szczegółach opowiada Katarzyna Lipka, Head of Strategic Consulting & ESG Advisory w Cushman & Wakefield:

Analizując potencjał Airport City, patrzyliśmy na szerszy kontekst rynku biurowego w Polsce, jak również w dłuższej perspektywie – na rozwój infrastrukturalny tej części Polski. Zgodnie z naszymi prognozami, lata 2025–2027 przyniosą znaczącą lukę podażową, zarówno w stolicy jak i miastach regionalnych. W naszych analizach skupiliśmy się zatem na tym, jak Airport City może stać się komplementarną „trzecią strefą” biznesową przyciągającą głównie podmioty związane z branżą lotniczą, ale w dłuższej perspektywie – również firmy z innych sektorów, dla których lokalizacja operacji lub ich części w bliskiej odległości od jednego z największych portów lotniczych w Europie, może mieć strategiczne znaczenie. W procesie doradczym koncentrowaliśmy się na zdefiniowaniu odpowiedniej funkcji przestrzeni, jak również optymalnemu modelowi realizacji inwestycji oraz rekomendowanych parametrach, które pozwolą na wykreowanie inwestycji odpowiadającej przyszłym warunkom i trendom rynkowym.

Cargo City – centrum logistyki i e-commerce przy nowym lotnisku

Powstanie także Cargo City – nowy, strategiczny węzeł logistyczny, który połączy autostradę A2, kolej i lotnisko. Jego zadaniem będzie wspieranie firm logistycznych i rozwój handlu internetowego w Polsce.

Jak zwraca uwagę Szczepan Gowin, Head of Industrial & Logistics w Cushman & Wakefield:

Sektor industrial przechodzi transformację napędzaną m. in. przez nearshoring oraz rosnącą rolę handlu transgranicznego. Cargo City przy nowym lotnisku krajowym ma potencjał stać się kluczowym ogniwem dla obsługi potoków towarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kluczem do sukcesu jest tu precyzyjne zaplanowanie infrastruktury tak, aby sprostała wymogom automatyzacji i skracania łańcuchów dostaw. Nasza rewizja założeń koncentrowała się na zapewnieniu, by ten hub był gotowy na obsługę wolumenów generowanych przez globalnych graczy e-commerce i logistyki, dla których czas i multimodalność są walutą

Zrównoważony rozwój i certyfikacja ESG

Jednym z głównych wyzwań w trakcie opracowywania koncepcji i przeglądu projektów było zapewnienie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cushman & Wakefield przygotowało plan certyfikacji wielokryterialnej, który ma pomóc w osiągnięciu celu zeroemisyjności budynków do 2030 roku. To nie tylko kwestia regulacji – w praktyce obiekty, które nie spełniają standardów ESG, mogą tracić na wartości i napotkać problemy z finansowaniem inwestycji.

Stabilny ekosystem biznesowy wokół lotniska

Samowystarczalny ekosystem gospodarczy wokół nowego lotniska w ramach programu Port Polska ma umożliwić pozyskiwanie różnych źródeł przychodów poza samym transportem, co zwiększa stabilność całego projektu.

Dobrze opracowane założenia komercyjne są ważnym atutem w rozmowach z zagranicznymi inwestorami i ułatwiają radzenie sobie z wyzwaniami, takimi jak pozyskanie doświadczonych partnerów do spółek joint venture czy terminowe zabezpieczenie gruntów.

Źródło: Cushman & Wakefield

