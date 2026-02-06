Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Problematyczna ul. Ciszewskiego-bis między Ursynowem a Wilanowem

Pod roboczą nazwą Ciszewskiego-bis kryje się planowana w Warszawie ulica, która ma połączyć Ursynów i Wilanów. Choć dzielnice sąsiadują ze sobą, a miejscami dzieli je mniej niż 1,5 km, pomiędzy nimi znajduje się stroma skarpa warszawska, przez co są słabo skomunikowane. Ul. Ciszewskiego-bis, planowana na przedłużeniu istniejącej ul. Ciszewskiego, ma stworzyć nowe połączenie międzydzielnicowe.

i Autor: Dane mapy: Google 2024/ Materiały prasowe Planowana lokalizacja ul. Ciszewskiego-bis w Warszawie Kliknij, aby powiększyć

Z inwestycją od lat są jednak problemy. Choć ulica planowana jest od lat 80. XX w., jej budowa wciąż nie ruszyła, gdyż protestuje przeciwko niej część mieszkańców oraz ekologów. Jak informuje serwis haloursynow.pl, chodzi głównie o mieszkańców osiedla Wzgórze Słowików, obok którego nowa droga miałaby przebiegać. W 2020 r. Ciszewskiego-bis miała już nawet pozwolenie na budowę, ale zostało ono uchylone przez ówczesnego wojewodę mazowieckiego.

W międzyczasie zdezaktualizował się także gotowy już projekt budowlany. We wrześniu 2023 r. miasto wybrało firmę, która miała na nowo zaprojektować ul. Ciszewskiego-bis. Firmie JPPC Polska zlecono za nieco ponad 1 mln zł przygotowanie nowych projektów oraz uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie inwestycji. Projektant miał wykonać zadanie do połowy 2025 r. Niestety, jak podaje haloursynow.pl, jesienią 2025 r. firma projektowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości i nie dokończy zadania. Całą procedurę wyboru projektanta trzeba będzie zatem powtórzyć, co znów odsuwa inwestycję w czasie.

Kiedy przedłużenie Ciszewskiego w Warszawie? Termin coraz bardziej niepewny

Jeszcze niedawno Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zakładał, że Ciszewskiego-bis powstanie w latach 2026–2028. Teraz o żadnych terminach nikt nie mówi, ale z samego czasu potrzebnego na powtórzenie przetargu można wnioskować, że szykuje się minimum roczne opóźnienie. Co więcej, należy się spodziewać, że nawet jeśli projekt drogi powstanie, to okoliczni mieszkańcy zapewne znów będą próbowali zablokować inwestycję.

– Budowa ulicy przewidziana została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (...). Na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej nie istnieje obecnie żadna droga. Są to tereny „otwartej strefy ochrony systemu przyrodniczego miasta”, na których znajdują się drzewa, łąki i pastwiska oraz coraz liczniejsze tereny zabudowy jednorodzinnej – informowali urzędnicy jeszcze w 2020 r.

i Autor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych/ Materiały prasowe Lokalizacja przyszłej ul. Ciszewskiego-bis w Warszawie. Kliknij, aby powiększyć

Jaka będzie ul. Ciszewskiego-bis w Warszawie?

Ul. Ciszewskiego-bis w Warszawie będzie mieć 1,4 km długości i połączy ul. Ciszewskiego w dzielnicy Ursynów z al. Rzeczypospolitej w dzielnicy Wilanów. Według zapowiedzi ulica będzie mieć:

dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku),

drogi dla rowerów po obu stronach,

chodniki po obu stronach,

jezdnię z mostem nad Rowem Wolica,

przejście pieszo-rowerowe pod Ciszewskiego-bis w ciągu ul. Orszady,

małe ronda na skrzyżowaniach Ciszewskiego-bis z ul. Kiedacza, Rzodkiewki i Zdrowej.

Ulica miałaby zatem mieć lokalny charakter i służyć głównie do codziennych podróży międzydzielnicowych.

Czemu część mieszkańców nie chce ul. Ciszewskiego-bis?

Sprzeciw części mieszkańców wobec budowy ul. Ciszewskiego-bis ma kilka źródeł. Przeciwnicy inwestycji podnoszą najczęściej następujące argumenty:

nowa droga przebiegać ma przez cenne przyrodniczo tereny skarpy warszawskiej, co budzi sprzeciw ekologów,

wybudowanie drogi oznaczałoby pogorszenie warunków życia mieszkańców bloków przy jej trasie,

budowa Ciszewskiego-bis nie jest już potrzebna, gdyż w międzyczasie powstały inne połączenia drogowe między Ursynowem a Wilanowem (m.in. Południowa Obwodnica Warszawy),

uzyskana dla inwestycji tzw. decyzja środowiskowa nie powinna była zostać wydana z powodu urzędniczych błędów (tu sąd przyznał rację skarżącym i w 2022 r. unieważnił ostatecznie dokument).

Zwolennicy inwestycji wskazują z kolei, iż między Wilanowem a Ursynowem wciąż jest zaledwie kilka połączeń drogowych, które nowa droga pozwoli odciążyć. Podkreślają też, że mieszkańcy osiedli położonych przy trasie Ciszewskiego-bis wiedzieli o planach budowy tej drogi, gdy kupowali mieszkania, gdyż była to informacja publicznie dostępna.

Zobacz galerię: Park nad Południową Obwodnicą Warszawy na Ursynowie

50