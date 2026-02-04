Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Jak się zmieni?

Działający od 1981 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie wzbogaci się o dodatkową przestrzeń i zyska nowe możliwości. Władze miasta planują rozbudowę MOK za blisko 58 mln zł, z czego ponad 48 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne. Plan jest taki, że obecna siedziba MOK połączy się sąsiednim budynkiem dawnej biblioteki. Na wizualizacjach przygotowanych przez pracownię Muro Architekci Sp. z o.o. zaprezentowano intrygujące połączenie dawnego z nowym – obok dawnego gmachu biblioteki widać ciekawy obiekt z pofalowaną fasadą.

Pod koniec stycznia 2026 r. wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Budopol z Poznania. Złożyła ona najtańszą spośród siedmiu ofert, szczególnie atrakcyjną zwłaszcza w obliczu faktu, że miasto odłożyło na prace ponad 75 mln zł.

i Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe Wizualizacje rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

– Obecna liczba wydarzeń odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury, Teatrze Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale również w okolicznych salach, które, niestety, nie zawsze spełniają wymogi współczesnych standardów, utwierdza nas w przekonaniu, że ta nowa przestrzeń jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona, aby móc dalej odpowiadać na wymagania złożonych realizacji wydarzeń (spektakli, koncertów, wystaw). To inwestycja, która przekracza horyzont bieżących potrzeb – to krok w przyszłość, wizja, która odpowiada na potrzeby kultury XXI wieku – zapewnia w komunikacie urząd miasta.

Jaki będzie nowy Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie?

Na ten moment o nowym obiekcie przy ul. Bolesława Chrobrego wiadomo stosunkowo niewiele. Wiadomo, że jego kluczowym elementem będzie dwupoziomowa sala widowiskowa na 600 osób. W planach są także:

przestronne foyer,

sale do prób,

zaplecze biurowe.

Na wizualizacjach widać także stojaki na rowery przed wejściem, ławki oraz miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Co ciekawe, na jednej z wizualizacji pojawia się też informacja o „części gastronomicznej” obiektu, lecz nie wiadomo jeszcze, co to dokładnie będzie oznaczać.

Obecnie miasto informuje, że inwestycja ruszy jeszcze w lutym 2026. Jednocześnie trzeba pamiętać, że najpierw nastąpi etap projektowy, a zatem na prace w terenie trochę poczekamy.

– Jest to inwestycja nie tylko w samą infrastrukturę, lecz przede wszystkim w przyszłość kulturalną naszego miasta – w jakość życia jego mieszkańców oraz w atrakcyjność Leszna jako regionalnego centrum kultury – zapewnia urząd miasta.