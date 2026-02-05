Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Centrum Przesiadkowe w Rybniku – wizualizacje i fakty

W Rybniku od dawna mówi się o potrzebie zintegrowania transportu publicznego w centrum, dziś rozproszonego po różnych lokalizacjach. W końcu zapadła decyzja o powstaniu Centrum Przesiadkowego.

Rybnik ma zyskać obiekt, który połączy w sobie perony dla autobusów oraz parking podziemny na nawet 500 samochodów oraz 60 rowerów. Wszystko to powstanie w pobliżu dworca kolejowego – na skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Reymonta w Rybniku, w miejscu obecnego parkingu miejskiego. Warto dodać, że nowe Centrum przejmie funkcję dworca przy ul. Budowlanych.

Nowe Centrum Przesiadkowe ma być gotowe w 2028 r., a szacowany koszt inwestycji to ponad 10q mln zł (z czego ponad 67,5 mln stanowić będzie dofinansowanie unijne). 12 grudnia 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu na projekt centrum, zorganizowanego przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich wraz z urzędem Miasta Rybnika. Zwyciężył projekt krakowskiej pracowni eM4. Pracownia Architektury. Marcin Brataniec (zespół: Marcin Brataniec, Marek Bystroń, Aleksandra Irzyk). To doświadczeni fachowcy, obecnie zajmujący się projektowaniem m.in. Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie. Z uwagi na ograniczony budżet projektanci postawili na prefabrykaty, które mają obniżyć koszty budowy. Z kolei, jak poinformowało miasto, budowa geologiczna terenu sprawiła, że pod budynkiem nie przewidziano schronu.

– Lokalizacja wielopoziomowego parkingu, połączonego z autobusowym centrum przesiadkowym jest nieprzypadkowa. Atutem tego miejsca jest bliskość dworca kolejowego, a także funkcjonowanie tego obszaru jako centrum administracyjno-biurowe. Działają tu: ZUS, Urząd Skarbowy, Komenda Miejska Policji czy biurowiec K1, w którym swoje biura mają m.in. banki i firmy z branży IT – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Tak też mogło wyglądać Centrum Przesiadkowe. Rybnik pokazał prace, które nie wygrały

Podczas ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego zaprezentowano nie tylko zwycięski projekt nowego Centrum Przesiadkowego, ale także prace, które zajęły kolejne miejsca na podium oraz prace wyróżnione. Poniżej prezentujemy projekty, które nie będą realizowane. Na wizualizacjach można zobaczyć, jak różnie projektanci podeszli do zadania i jak ciekawe budynki zaproponowali mieszkańcom Rybnika.

i Autor: AJJM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością/ Materiały prasowe II nagroda: AJJM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zespół autorski: Alina Hnat, Jerzy Hnat) Kliknij, aby powiększyć

i Autor: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec/ Materiały prasowe III nagroda: zespół autorski w składzie Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Jerzy Grochulski, Konrad Matulaniec Kliknij, aby powiększyć

i Autor: Paweł Barczyk Architekt/ Materiały prasowe Wyróżnienie honorowe: Paweł Barczyk Architekt, zespół autorski: Paweł Barczyk, Andrzej Duda Kliknij, aby powiększyć

i Autor: BDM Architekci Sp. z o.o/ Materiały prasowe Wyróżnienie honorowe: BDM Architekci Sp. z o.o., zespół autorski: Krzystof Banaszewski, Michał Bylica, Maciej Dembiński, Jacek Mroczkowski, Mariela Soria, Seweryn Trzyna, Magdalena Walczak

Plac Armii Krajowej w Rybniku bez samochodów, a za to z zielenią i promenadą

Centrum Przesiadkowe w Rybniku to jednak dopiero początek zmian w centrum miasta. Dziś przestrzeń ta jest całkowicie zdominowana przez samochody, co najlepiej widać po pobliskim placu Armii Krajowej, który w praktyce ogóle nie jest placem, a „miejską autostradą” i parkingiem. Miasto chce to zmienić.

– Plac Armii Krajowej jest placem jedynie z nazwy – dziś w tym miejscu znajduje się kilka pasów ruchu, parkują liczne samochody. Dlatego ważne jest wyłączenie ruchu samochodowego w tym obszarze, uwolnienie ruchu dla pieszych i rowerzystów oraz stworzenie zielonej przestrzeni między powstającymi budynkami biurowymi – zapowiadał kilka lat temu prezydent miasta.

W miejscu obecnego placu powstanie nowa, zielona przestrzeń z promenadą prowadzącą od Centrum Przesiadkowego w stronę dworca kolejowego w Rybniku. W ten sposób miasto zintegruje komunikację kolejową i autobusową. Na uwolnionym od samochodów reprezentacyjnym placu pojawi się zieleń, w tym ogród deszczowy, co ma stanowić nawiązanie do stawu, który znajdował się tu jeszcze na początku XX w. Wszystko to ma sprawić, by ta przestrzeń ożyła i zaczęła przyciągać ludzi.

i Autor: UM Rybnik/ Materiały prasowe Koncepcja przebudowy centrum Rybnika wraz z nowym Centrum Przesiadkowym Kliknij, aby powiększyć

Jednocześnie z przemianą placu zmieni się układ drogowy w centrum Rybnika. Drogowa część inwestycji ma już pozwolenie na budowę, a zatem efekty prac powinniśmy zobaczyć w najbliższych latach. W planach jest m.in. rozbudowa ul. Za Komendą, która przejmie ruch z placu Armii Krajowej. Miasto przebuduje także ul. Jankowicką i 3 Maja oraz skrzyżowanie ul. Jankowickiej i Reymonta z placem Armii Krajowej.

– Rewitalizacja znaczy ożywianie, przywracanie do życia. Doświadczenia rewitalizacji pokazują, że ożywienie często odbywa się nie tylko ze zmianą, ale także przywracaniem funkcji miejsc czy budynków. Proponowane zmiany mają za zadanie poprawienie jakości życia mieszkańców i użytkowników komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji – wyjaśnia UM Rybnik.