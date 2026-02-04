Linia kolejowa nr 223, która od ponad 15 lat nie obsługuje regularnych pasażerskich przewozów między Czerwonką, Mrągowem, Mikołajkami, Orzyszem i Ełkiem, coraz częściej pojawia się w dokumentach i planach inwestycyjnych zarządców infrastruktury oraz samorządów. To ważna trasa przecinająca środek regionu Warmii i Mazur, historycznie łącząca go z większymi ośrodkami kolejowymi.

Reaktywacja linii 223 – harmonogram i działania

W ostatnich miesiącach Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. oraz samorządami lokalnymi intensyfikował prace nad przywróceniem pasażerskich połączeń kolejowych na linii nr 223. Serie spotkań odbywają się w Olsztynie i na trasie linii, podczas których omawiane są techniczne aspekty rewitalizacji oraz możliwości etapowego przywracania ruchu.

Trasa ta została wpisana do strategicznych planów rozwoju infrastruktury, z uwzględnieniem potrzeb transportu wojskowego. Opracowywane są dokumentacje techniczne i analizy stanu linii po objazdach technicznych. Priorytetem jest przygotowanie odcinka Czerwonka – Mrągowo tak, aby możliwe było uruchomienie go dla ruchu pasażerskiego najpóźniej od sezonu letniego 2027 r.; kolejnym etapem ma być przygotowanie odcinka do Mikołajek w 2028 r. oraz dalszych analiz dla odcinka Mikołajki – Orzysz – Ełk.

Studium wykonalności i współfinansowanie – plany inwestycyjne

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w procesie reaktywacji jest studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową dla całej linii z Czerwonki do Ełku.

W latach 2021 - 2022 powstało Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne. PKP PLK rozpoczęło pod koniec 2023 r. przygotowania do ogłoszenia przetargu dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka – Orzysz – Ełk” W ramach studium wykonalności wykonawca dokona kompleksowej analizy, określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji. Przeanalizowane będą warunki do przewozów pasażerskich z prędkością do 120 km/h oraz przewozów towarowych. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania etapu realizacji projektu

Zarząd województwa deklaruje gotowość do finansowania części projektu oraz uruchomienia i utrzymania kursów na nowo otwarte odcinki. Dodatkowym elementem wsparcia są początki współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) i zakwalifikowaniem rewitalizacji linii nr 223 do programu „Kolej Plus”. Pozyskane także mają zostać fundusze z UE. W ramach tych działań możliwe jest współfinansowanie przygotowawczych prac projektowych, co może zwiększyć szansę na realizację przedsięwzięcia.

Aktualny stan linii 223

Linia 223 na odcinku z Czerwonki do Mrągowa jest w stanie umożliwiającym przejazdy, ale wymaga gruntownej przebudowy wraz z budową infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Pociągi na tej trasie mają docelowo osiągać prędkość 120 km/h. Potrzebne są nowe przejazdy, wiadukty, urządzenia sterowania ruchem. Wiele starych wiaduktów, mostów jest w dobrym stanie technicznym a część została też wyremontowana przy okazji remontów dróg.

Trasa jest niezelektryfikowana ma niezwykle malowniczy przebieg i jest atrakcyjną alternatywą wobec linii 219 przez Pisz oraz linii 38 przez Giżycko. Ze względów strategicznych wyremontowany został w latach 2009 – 2011 odcinek linii łączący Orzysz z Ełkiem. Jest tu prowadzony jednak wyłącznie ruch towarowy. Krótki, 9-kilometrowy odcinek między Czerwonką a Biskupcem jest wykorzystywany przez duże zakłady przemysłu drzewnego znajdujące się w mieście, które wybudowały także przy linii bocznicę fabryczną.

