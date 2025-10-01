Linia 97 pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem doczekała się gruntownej modernizacji dzięki KPO. Za 440 mln. zł netto zmniejszy się nie tylko znacznie czas przejazdu na 35-kilometrowej trasie, ale także poprawi się jakość podróżowania dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa na trasie, stacjach i przystankach. Przebudowie bowiem podlega cała infrastruktura.

Będzie nowocześnie i szybko

Odcinek z Suchej Beskidzkiej do Żywca jest fragmentem linii kolejowej nr 97 ze Skawiny. Część trasy pomiędzy Skawiną a Suchą została już zmodernizowana wcześniej – jeżdżą nią pociągi z Krakowa do Zakopanego. Dzięki łącznicy w Suchej Beskidzki nie muszą już dojeżdżać do głównego dworca w mieście i cofać się.

Linia w kierunku Żywca była prowizorycznie remontowana, ale kompleksowej modernizacji doczekała się dopiero teraz. Od 2024 r. realizuje ją firma STRABAG. Pociągi mają tu ruszyć w drugiej połowie 2026 r. Po zakończeniu inwestycji podróż pociągiem np. z Krakowa do Żywca skróci się o połowę.

Prawie nowa linia kolejowa – wszystko tu było do wymiany

Linia Sucha Beskidzka – Żywiec przekształci się dzięki remontowi w nowoczesną trasę kolejową. Zakończyła się już rozbiórka wyeksploatowanych elementów infrastruktury kolejowej: szyn, podkładów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wzmocniono i ulepszono podtorze oraz zabezpieczono skarpy. Trwa układnie kabli dla sieci teletechnicznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Remontowi poddawane są stacje i przystanki: Stryszawa, Żywiec Sporysz, Pewel Mała, Pewel Wielka Centrum, Pewel Wielka. Zmodernizowane obiekty zapewnią lepszą dostępność i komfort dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Komunikację ułatwią ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze. Zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie i oświetlenie. Remont obejmuje także 10 mostów, wiadukt oraz 90 przepustów.

Kto ma w głowie olej….

To ważna linia lokalna, która ma także duże znaczenie ponadregionalne, a także strategiczne. Została zbudowana pod koniec XIX w. jako część Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która połączyła górskie obszary północnej części Austro-Węgier w Karpatach. Miała 800 km i łączyła obszary położone na terenach dzisiejszej Słowacji, Polski i Ukrainy. Odcinek z Żywca do Suchej Beskidzkiej leżał w jej zachodniej części. Linia miała znaczenie militarne i gospodarcze przyczyniając się do rozwoju wsi i miast położonych w trudno wówczas dostępnych rejonach gór. Jej budowa dała początek popularnemu przysłowiu „Kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej”.

