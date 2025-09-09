Dworzec Poznań Główny do przebudowy lub rozbiórki

Od 2012 r. funkcję dworca kolejowego Poznań Główny pełni budynek nazywany często „chlebakiem”, który jest jednocześnie centrum handlowym. Obiekt jest bardzo niepopularny wśród pasażerów, którzy krytykują go za słabą funkcjonalność – łatwo się tu zgubić, a przemieszczanie się jest bardzo niewygodne. Również sama bryła obiektu nie spotkała się z przychylną oceną mieszkańców Poznania.

Od kilku lat miasto zapowiada jednak zmiany. Obecny dworzec czeka gruntowna przebudowa albo wyburzenie, gdyż jego funkcję przejmie zupełnie nowy budynek, który ma zostać wybudowany do 2040 r. Nowy dworzec Poznań Główny powstanie na poziomie ulicy Głogowskiej i mostu Dworcowego, nad wszystkimi peronami. Jednocześnie całkowicie przebudowany zostanie układ torowy, co znacząco usprawni przejazdy i obsługę pasażerów (jest to konieczne, gdyż obecny układ pochodzi z przełomu XIX i XX w. i nie przystaje do współczesnych potrzeb). Perony zyskają też konkretne, przypisane im funkcje – jedne będą obsługiwać wyłącznie ruch dalekobieżny, a inne lokalny.

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

– Układ torów i peronów ma zostać zaprojektowany od zera, bez powielania starych, niefunkcjonalnych rozwiązań. W planach jest więc 8 peronów – każdy całkowicie przelotowy, z podwójnymi krawędziami. Całość będzie również dostosowana do potrzeb Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz Kolei Dużych Prędkości – tak, by jej pociągi mogły się bez problemu zatrzymywać na najważniejszym miejskim węźle kolejowym – podaje UM Poznań.

Co z Dworcem Głównym w Poznaniu? Znamy pierwsze pomysły na nowy obiekt

Jak wspomniano, obecny budynek dworca (tzw. „chlebak”) czeka rozbiórka lub gruntowna przebudowa. Zniknie także stary dworzec, użytkowany przed 2012 r. Nowy budynek Dworca Głównego w Poznaniu będzie zintegrowany z peronami, bo będzie stał bezpośrednio nad nimi – znalezienie swojego peronu stanie się dużo łatwiejsze, a przemieszczanie się między nimi prostsze. Nowy obiekt będzie się też cechował przejrzystym układem komunikacyjnym, ułatwiającym znalezienie np. wyjścia w kierunku miasta.

– Analiza (…) wskazuje nowe rozwiązania, pozwalające wykreować bardzo ważne powiązania zarówno z istniejącymi, jak i nowymi częściami miasta – np. z nową siedzibą Teatru Muzycznego czy rozwijającą się zabudową przy ulicy Składowej. Zachowane zostaną kluczowe kierunki dojścia do dworca z centrum, ale pojawią się także nowe – np. wygodne połączenie z terenem MTP – tłumaczy miasto.

Nowy dworzec zapewni również wygodniejsze przesiadki na komunikację miejską. Przystanki wokół dworca zostaną zgrupowane i zbliżone do peronów. Planuje się stworzenie jednego centralnego punktu przesiadkowego. W grę wchodzi m.in. przesunięcie przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Nowy dworzec PKP Poznań – wizualizacja

Aktualnie nie ma jeszcze wizualizacji nowego dworca Poznań Główny, gdyż nie powstał projekt obiektu. Dysponujemy jednak wstępnymi obrazkami przygotowanymi przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, pokazującymi lokalizację dworca i nowy układ torów.

Kiedy przebudowa dworca w Poznaniu?

Obecnie nie jest znany dokładny termin przebudowy dworca PKP Poznań Główny. Zarysowano jednak pewne ramy czasowe. Jak dowiedziała się wyborcza.pl, roboty budowlane przy nowym dworcu ruszą dopiero po 2030 r., zaś zakończyć się powinny do 2040 r. Dopiero po 2030 r. inwestycja może bowiem liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa, z nowego Krajowego Programu Kolejowego. Na razie toczyć się będą przygotowania.

Co ze starym dworcem PKP w Poznaniu?

Niestety, budowa nowego obiektu dworcowego oznacza konieczność rozbiórki starego dworca w Poznaniu (pochodzącego z XIX w., ale przebudowanego w stylu modernistycznym w latach 70. XX w.). Choć miejscy urzędnicy i kolejarze długo debatowali, co zrobić z zabytkiem, ostatecznie uznano, że usprawnienie komunikacji kolejowej jest niemożliwe bez całkowitej zmiany układu torowego. Nowe tory mają się znajdować m.in. w miejscu starego dworca. Nie da się zatem przystosować starego dworca do nowej funkcji, tylko trzeba zbudować nowy obiekt całkowicie od zera.