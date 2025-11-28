Nowa hala sportów walki w Poznaniu niemal gotowa. W środku m.in. sauna i siłownia

Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowa hala sportów walki w Poznaniu. Powstała przy szkole podstawowej

Poznańskie Inwestycje Miejskie kończą realizację nowej hali wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Jarochowskiego. Powstał nowoczesny obiekt sportowy, który pełnić będzie rolę hali sportów walki. Plac budowy przekazano wykonawcy w październiku 2024 r., zaś roboty budowlane powinny zakończyć się jeszcze w 2025 r.

– To inwestycja, dzięki której poznańscy judocy zyskają nowoczesne i komfortowe warunki do rozwijania formy przed różnymi zawodami. Obecnie trenują przy ul. Taborowej (...). W nowej hali przy ul. Jarochowskiego będzie miejsce na prowadzenie zajęć sportowych, a także okazjonalne występy dla uczniów szkoły i członków poznańskiej Akademii Judo – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Sauna i siłownia w nowej hali wielofunkcyjnej w Poznaniu

Nowa hala sportów walki w Poznaniu ma prostą konstrukcję, nawiązującą wyglądem i kolorystyką do okolicznej zabudowy – szkoły i sali sportowej. Bryła jest prostopadłościenna, z łukowym zadaszeniem nad częścią sportową. Wewnątrz budynku o powierzchni blisko 2000 m² przewidziano:

główną salę sportową o powierzchni ok. 1000 m²,

strefę szatni z dodatkowymi pomieszczeniami: salą fitness, siłownią oraz sauną,

zaplecze techniczne i gospodarcze,

część biurowo-administracyjną z recepcją, pokojem socjalnym i węzłem sanitarnym (m.in. toalety).

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. bezprogowe wejście). Wykonawca inwestycji zagospodarował także na nowo teren wokół hali.

– Przewidziane są miejsca parkingowe, wiata rowerowa, a także droga pożarowa i utwardzone ścieżki dla pieszych. Całość uzupełnią nasadzenia zieleni – podają Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Kiedy nowa hala sportów walki w Poznaniu będzie gotowa?

Wykonawca przejął plac budowy hali w październiku 2024 r. Mimo wcześniejszych deklaracji nie udało się zakończyć robót na przełomie czerwca i lipca 2025 r. Obecnie miasto podaje, że hala zostanie udostępniona mieszkańcom jeszcze w 2025 r. Nie podano jednak dokładniejszego terminu.

