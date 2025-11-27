Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe przystanki kolejowe w Warszawie. Jeden przy metrze Ulrychów na Woli

Podróżowanie koleją po stolicy będzie łatwiejsze. PKP PLK planuje bowiem wybudowanie nowych stacji i przystanków, które zwiększą dostępność kolei w Warszawie i stworzą nowe przesiadki na komunikację miejską. Bodaj największą zmianę przyniesie zapowiadany od lat nowy przystanek PKP obok stacji metra Ulrychów na 2. linii metra M2.

Na ten moment nieznany jest dokładny termin budowy, ale powinna wystartować w najbliższych dekadach. Przystanek w stronę stacji Warszawa Główna Towarowa znajdzie się na południe od wiaduktu ul. Górczewskiej przy centrum handlowym. Z kolei przystanek w kierunku Dworca Gdańskiego zlokalizowany będzie po północnej stronie wiaduktu. W trakcie remontu linii średnicowej będą się tu zatrzymywać pociągi dalekobieżne, co pozwoli odciążyć Warszawę Gdańską w roli punktu przesiadkowego do metra. Po zakończeniu remontu nowy przystanek przy metrze Ulrychów ma służyć pociągom SKM.

To, jak zorganizowana zostanie ok. 300-metrowa przesiadka, nie jest jeszcze pewne. Przedstawiciele PKP PLK zaznaczają jednak, że najprawdopodobniej nie powstanie tunel łączący metro i kolej. Jego budowa znacząco podniosłaby bowiem koszty inwestycji, tym bardziej, że nowy przystanek kolejowy będzie mieć dwa perony, a zatem w praktyce musiałyby powstać dwa tunele.

Wysyp nowych przystanków PKP także na Bemowie, Włochach, Ochocie

Na nowej przesiadce na metro M2 się jednak nie skończy, gdyż plany PKP PLK na najbliższe lata obejmują także inne przystanki. Jak wynika z miejskich dokumentów planistycznych, planowane do 2040 r. nowe przystanki kolejowe to:

Ulrychów – na styku dzielnic Wola i Bemowo,

Jelonki – na terenie dzielnicy Bemowo, przy ul. Połczyńskiej,

Stare Jelonki – przy skrzyżowaniu z ul. Strąkową,

rondo Żaba – przy skrzyżowaniu z ul. Starzyńskiego,

Port Żerański – przy ul. Odlewniczej,

Plac Grunwaldzki – w rejonie skrzyżowania z al. Jana Pawła II,

Wiśniewo – przy skrzyżowaniu z Trasą Mostu Północnego,

Targówek – w pobliżu miejsca przecięcia linii kolejowej 9 i 21,

Targówek Fabryczny – w rejonie skrzyżowania z ul. gen. T. Rozwadowskiego,

Utrata – w rejonie ul. Matuszewskiej,

Kawęczyn – w okolicach skrzyżowania z ul. Chełmżyńską,

Krasnowola – przy skrzyżowaniu z Południową Obwodnicą Warszawy,

Fort Bema – niedaleko skrzyżowania z ul. Księcia Janusza,

Wyczółki – przy skrzyżowaniu z ul. Poleczki,

Nowe Włochy – na terenie dzielnicy Włochy, przy al. 4 Czerwca 1989 r.,

Wiktoryn – przy ul. Popularnej i Wschodu Słońca,

Dźwigowa – przy skrzyżowaniu z ulicą o tej samej nazwie,

Solipse – niedaleko skrzyżowania z al. 4 Czerwca 1989 r.,

Instalatorów – na terenie dzielnicy Ochota, między istniejącymi przystankami Aleje Jerozolimskie i Rakowiec.

Planowane przystanki i stacje pozwolą obsłużyć koleją nowe osiedla oraz obszary pozbawione dotąd wygodnej komunikacji szynowej. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie i w jakiej kolejności powstaną.

Przystanki kolejowe PKP Nowy Świat i PKP Solec dopiero w latach 30. XXI w.

Dalsze plany kolejarzy obejmują także budowę dwóch nowych przystanków kolejowych w centrum Warszawy. Powstaną one w ramach remontu „średnicy” i zastąpią przeznaczony do likwidacji przystanek Warszawa Powiśle. Będą to:

PKP Nowy Świat – podziemna stacja pod dzisiejszym rondem de Gaulle’a (które docelowo ma zniknąć),

PKP Solec – przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Te nowe przystanki są planowane przede wszystkim z myślą o skuteczniejszej obsłudze koleją ścisłego centrum miasta. Nie powstaną jednak szybko – ich budowa nastąpi najwcześniej w latach 30. XXI w. To skutek kolejnego już opóźnienia remontu linii średnicowej.