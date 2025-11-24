Geotermia na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny ma być nowoczesną inwestycją gwarantującą funkcjonowanie nowego węzła komunikacyjnego zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju. Ma temu służyć między innymi wykorzystanie do ogrzewania i chłodzenia obiektów odnawialnych źródeł energii. Takim efektywnym energetycznie i odnawialnym źródłem energii dla CPK ma być geotermia.

Sieć ciepłownicza piątej generacji - co to takiego?

Jak informuje CPK, zastosowanie geotermii jako źródła ciepła dla projektowanej niskotemperaturowej sieci ciepłowniczo-chłodniczej piątej generacji ograniczy zużycie energii i zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na środowisko. Zakładane parametry mają ponadto umożliwić wykorzystanie części schłodzonych wód termalnych na potrzeby socjalno-bytowe obszaru Lotniska CPK.

Czym jest piąta generacja sieci ciepłowniczych? Polega na wymianie ciepła i chłodu pomiędzy budynkami o różnych bilansach energetycznych. Te rozwiązania mają umożliwić uzyskanie zerowego bilansu energetycznego budynków w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Przekłada się to m.in. na wysoką efektywność wykorzystania geotermii jako źródła ciepła oraz na możliwość jednoczesnego odbioru ciepła i chłodzenia budynków, a także wykorzystania ciepła odpadowego. CPK realizuje największy tego typu projekt w Polsce.

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Umowa na opracowanie dokumentacji do odwiertu

By taka inwestycja doszła do skutku, 17 listopada Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w miejscowości Nowy Oryszew. Odwiert ma mieć 1,6 km głębokości. Jeśli potwierdzą się parametry wód termalnych w tym miejscu, to dokumentacja będzie stanowić podstawę do dalszych prac nad wykorzystaniem energii geotermalnej na potrzeby CPK.

Czy odwiert 1,6 km to dużo?

Odwierty geotermalne wykonuje się na często dużo większych głębokościach., Jak podaje CPK, Odwierty geotermalne na podobną głębokość były już realizowane w okolicach inwestycji CPK m.in. w Mszczonowie i Sochaczewie. Jeszcze w tym roku planowany jest odwiert w gminie Błonie. Głębszy został wykonany m.in. w Żyrardowie, gdzie sięgnął głębokości 2700 metrów.

W Szaflarach dowiercili się ponad 6 km w głąb ziemi

Niedawno bardzo głośno było też o odwiertach w Szaflarach. Miano tam wykonać rekordowy w skali Polski odwiert o głębokości 7 km. Ostatecznie zakończono wiercenie na poziomie 6103 metrów. Inwestor, czyli gmina Szaflary potwierdziła istnienie dwóch warstw wodonośnych - jednej na głębokości około 3 km, gdzie woda ma temperaturę około 85 st. C. i drugiej na poziomie około 5 km z wodą o temperaturze około 120 st. C. Woda o temperaturze ponad 100 stopni Celsjusza pozwala nie tylko ogrzewać domy, ale w przyszłości może być wykorzystywana do wytwarzania prądu. Gmina przymierza się do wykorzystania tych zasobów w celach geotermalnych i zasilenia w ciepło czterech miejscowości gminy Szaflary i najbliższej okolicy.