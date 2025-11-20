Żuromin z nowoczesną pływalnią – zaawansowane technologie dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników

2025-11-20 11:15

Nowoczesna pływalnia w Żurominie to przykład realizacji łączącej zaawansowaną technologię i innowacyjne instalacje. Dzięki doświadczeniu firmy Murator Construction, działającej w ramach Murator IBS sp. z o.o., obiekt został wyposażony m.in. w system wentylacji z odzyskiem ciepła, inteligentną automatykę basenową oraz kompleksową instalację sanitarną. Rezultat? Wysoki komfort użytkowników, stabilna jakość wody, efektywne wykorzystanie energii i bezpieczne środowisko do rekreacji.

Samorządowy projekt z technologicznym zapleczem

Nowoczesna pływalnia w Żurominie to inwestycja publiczna zlecona przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Realizacja obiektu została powierzona generalnemu wykonawcy, firmie Balzola Polska. Natomiast Murator Construction był odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu instalacji mechanicznych i sanitarnych, w tym:

Zaawansowana technologia basenowa

Cały system działa w obiegu zamkniętym. Parametry cyrkulacji oraz temperatura wody w basenach rekreacyjnych i pływackich są regulowane przez automatykę zintegrowaną z nowoczesnym systemem BMS (Building Management System).

Dzięki zastosowaniu systemu odzysku ciepła z wody popłucznej ograniczono straty energii podczas procesu płukania filtrów. System ten stanowi istotny element bilansu cieplnego całego obiektu, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną i efektywniejsze wykorzystanie zasobów energetycznych.

Kolejnym elementem wdrożonym przez Murator Construction jest centrala wentylacyjna o wydajności 36 000 m³/h, odpowiedzialna za utrzymanie wysokiej jakości powietrza i komfort użytkowników obiektu. Ze względu na specyficzne warunki panujące na pływalniach, szczególnie w zakresie wilgotności, jej rola jest istotna.

Regularna wymiana powietrza oraz precyzyjna kontrola parametrów mikroklimatu, takich jak temperatura, wilgotność i przepływ powietrza, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zastosowanie centrali wentylacyjnej pozwala na eliminację nadmiernej wilgotności, zapobieganie kondensacji i rozwojowi pleśni. Dodatkowo umożliwia usuwanie nieprzyjemnych zapachów oraz lotnych związków chemicznych pochodzących z wody basenowej.

Nowoczesne systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła zmniejszają zużycie energii, co przekłada się na większą efektywność energetyczną obiektu i niższe koszty jego eksploatacji.

Integracja źródeł energii

Projektując instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, specjaliści postawili sobie konkretny cel – maksymalny odzysk energii przy harmonijnej współpracy z instalacjami basenowymi. W ten sposób zużycie mediów zostało dostosowane do rzeczywistego i aktualnego zapotrzebowania, co jest szczególnie praktyczne w obiektach takich jak pływalnie, gdzie intensywność użytkowania zmienia się w ciągu dnia.

Do zadań Murator Construction należało wykonanie kompletnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i hydrantowych, z zapewnieniem:

  • pełnej separacji wód i ścieków z różnych stref obiektu,
  • skutecznej ochrony przeciwpożarowej w całej kubaturze,
  • niezawodnego odprowadzania ścieków technologicznych.

Taka kompleksowa integracja znacząco wpływa na trwałość układów technicznych i zapewnia ich bezawaryjną pracę w długim okresie eksploatacji.

Pływalnia, która łączy rekreację z oszczędnością energii 

Podjęte działania na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa zaowocowały stworzeniem nowoczesnej pływalni w Żurominie, wykorzystującej innowacyjne technologie, które zapewniają użytkownikom komfort cieplny, wysoką jakość wody oraz niezawodność systemów.

Pływalnie należą do obiektów o dużym zapotrzebowaniu na energię. Jednak zaproponowane i wdrożone przez specjalistów rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z wody popłucznej oraz wentylacja z odzyskiem energii, umożliwiły znaczące ograniczenie zużycia mediów.

Wspólne przedsięwzięcie Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz firm Murator Construction i Balzola Polska doprowadziło do powstania obiektu rekreacyjno-sportowego. Pływalnia wspiera aktywność fizyczną mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, przyczyniając się do poprawy jakości życia w regionie.

Budowa pływalni w Żurominie udowadnia, że w projektach użyteczności publicznej istotne jest połączenie nowoczesnych technologii z efektywną współpracą międzybranżową. Murator Construction, odpowiadając za pełen zakres instalacji, wykorzystał swoje doświadczenie inżynierskie oraz praktykę wykonawczą, tworząc obiekt w pełni zgodny z najwyższymi standardami technicznymi.

Artykuł opracowano przy współpracy z Murator Construction i Murator IBS sp. z o.o. Chcesz wiedzieć więcej⇒ Realizacja pływalni w Żurominie 

