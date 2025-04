Jak zlikwidować wilgoć w piwnicy budynku wielorodzinnego?

Wilgoć w piwnicy budynku wielorodzinnego. Co zrobić, by w piwnicy nie pojawił się grzyb na ścianie?

7:45

Autor: Gettyimages (Credit: unomat) O wilgoci w piwnicy świadczą m.in. łuszcząca się farba, odspojony tynk, mokre plamy, zapach pleśni i stęchlizny oraz widoczny grzyb na ścianach.

Wilgoć w piwnicy budynku jest zjawiskiem niepożądanym. Jej obecność zdradzają: łuszcząca się farba, odspojony tynk, mokre plamy, zapach pleśni i stęchlizny oraz grzyb na ścianie. Wilgoć w piwnicy oznacza, że konstrukcja nie jest odpowiednio zabezpieczona, a to może obniżyć jej trwałość. Co gorsza, pleśń i grzyb na ścianie mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. Co zrobić, by osuszanie ścian było skuteczne? Jak pozbyć się wilgoci z piwnicy, by nie pojawił się grzyb na ścianie?

Spis treści

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skąd wilgoć w piwnicy?

Przyczyny wystąpienia wody w piwnicy mogą być różne, ale aby dobrać odpowiednie rozwiązanie problemu należy dobrze je rozpoznać.

Najczęstsze przyczyny zawilgoceń:

Woda gruntowa – wskutek przerwania ciągłości izolacji poziomych i/lub pionowych albo z powodu zmiany warunków gruntowo- wodnych. Aby pozbyć się wody konieczna jest naprawa lub odtworzenie izolacji.

– wskutek przerwania ciągłości izolacji poziomych i/lub pionowych albo z powodu zmiany warunków gruntowo- wodnych. Aby pozbyć się wody konieczna jest naprawa lub odtworzenie izolacji. Woda opadowa – zalegająca przy ścianach w postaci kałuż lub mokrego śniegu może doprowadzić do miejscowego zawilgocenia ścian. Do usunięcia problemu może wystarczyć zastosowanie drenażu, wyprofilowanie spadku lub w najgorszym wypadku poprawa hydroizolacji,

– zalegająca przy ścianach w postaci kałuż lub mokrego śniegu może doprowadzić do miejscowego zawilgocenia ścian. Do usunięcia problemu może wystarczyć zastosowanie drenażu, wyprofilowanie spadku lub w najgorszym wypadku poprawa hydroizolacji, Woda pochodząca z nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej – w zależności od rodzaju instalacji, może być to krótkotrwałe, ale mocne zalanie (instalacja wodociągowa) lub długotrwałe i z niską intensywnością (kanalizacja deszczowa). Po usunięciu nieszczelności problem będzie rozwiązany.

O wilgoci w piwnicy mogą świadczyć m.in. łuszczenie się farby, odspojenie tynku, mokre plamy, ale także zapach pleśni i stęchlizny lub grzyb na ścianie. W normalnych warunkach wilgotność murów nie powinna przekraczać 3% zawartości wody. Aby poznać dokładne parametry wilgotności murów należy:

Wykonać pomiar ścian wilgotnościomierzem, który wskaże zawartość wody,

Dokonać odwiertów kilku próbek i przekazać do certyfikowanego laboratorium, które po analizie przedstawi wyniki.

Pleśń i grzyb na ścianie w piwnicy są groźne zarówno dla konstrukcji, jaki i dla zdrowia człowieka.

Osuszanie ścian w piwnicy – nieinwazyjne metody osuszania

Aby pozbyć się wilgoci najpierw konieczne jest osuszanie ścian. Na rynku dostępnych jest kilka sposobów:

Osuszanie ścian ciepłym powietrzem przy pomocy wentylatorów i nagrzewnic – najpowszechniejsza metoda, łatwa do zastosowania. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu i silny przepływ powietrza osuszy pomieszczenie.

– najpowszechniejsza metoda, łatwa do zastosowania. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu i silny przepływ powietrza osuszy pomieszczenie. Osuszanie ścian mikrofalowe – z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, które w efekcie powoduje wzrost temperatury i usunięcie wody,

– z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, które w efekcie powoduje wzrost temperatury i usunięcie wody, Osuszanie ścian absorpcyjne – za pomocą suchego powietrza, które pochłania wodę. Strumień powietrza jest następnie osuszany i ponownie kierowany do pomieszczeń,

– za pomocą suchego powietrza, które pochłania wodę. Strumień powietrza jest następnie osuszany i ponownie kierowany do pomieszczeń, Osuszanie ścian kondensacyjne – działa podobnie jak instalacja klimatyzacyjna. Wilgotne powietrze jest kierowane na parownik, a następnie schładzane wskutek czego skrapla się woda, która jest odprowadzana.

Jeżeli problem wilgoci w piwnicy regularnie się powtarza, samo osuszanie ścian nie wystarczy i należy je traktować jako rozwiązanie doraźne lub wstępne przed zastosowaniem poważniejszych działań.

Osuszanie piwnicy – inwazyjne metody osuszania

Kiedy wilgoć w piwnicy stale nawraca lub co gorsza zaobserwujemy wystąpienie pleśni na murach – niezbędna jest poważniejsza ingerencja. Kluczową kwestią jest znalezienie przyczyny i dokładnego miejsca wnikania wody, w czym pomoże wykonanie odkrywek. Warto mieć na uwadze, że woda penetruje i rozpływa się grawitacyjnie, co oznacza, że miejsce wycieku nie zawsze odpowiada miejscu wnikania wody do budynku z zewnątrz. Dlatego też punktowe zadziałanie może przynieść jedynie krótkotrwały efekt.

Inwazyjne sposoby osuszania:

Naprawa/wymiana poziomej lub pionowej hydroizolacji ścian – w zależności od technologii konieczne jest odkopanie fundamentów i sprawdzenie ciągłości izolacji. Przyczyną nieszczelności może być np. źle wywinięta papa termozgrzewalna lub niedokładnie zaimpregnowana konstrukcja.

– w zależności od technologii konieczne jest odkopanie fundamentów i sprawdzenie ciągłości izolacji. Przyczyną nieszczelności może być np. źle wywinięta papa termozgrzewalna lub niedokładnie zaimpregnowana konstrukcja. Podcinanie murów – kilka centymetrów powyżej gruntu wykonuje się piłą poziome nacięcia ścian o długości maksymalnie do 100 cm (ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji). W szczelinach umieszcza się papę termozgrzewalną lub inną hydroizolację zabezpieczoną klinami przed przemieszczaniem się, a następnie bruzdy wypełnia się pod ciśnieniem zaprawą cementową. Tę metodę stosuje się zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz, w zależności od skali problemu z wodą. Powoduje ona odcięcie dopływu wilgoci kapilarnej przez barierę z hydroizolacji. Zastosowanie podcięcia murów jest niemożliwe w przypadku ścian wykonanych z kamienia, zawierających metalowe elementy lub dla budynków w złym stanie technicznym, gdyż jest to istotna ingerencja w konstrukcję.

Iniekcje – małoinwazyjne metody zwalczania wilgoci, oparte na środkach chemicznych mających za zadanie umocnienie izolacji poziomej i odcięcie wody podciąganej kapilarnie z gruntu. Polega na wstrzykiwaniu (iniektowaniu) w mury preparatów, które następnie rozprężają się w ścianie tworząc nieprzepuszczalną i/lub pochłaniającą wodę wody warstwę. Przed wykonaniem iniekcji konieczne jest osuszenie ścian, a następnie nawiercenie w nich ukośnie otworów sięgających w głąb na ok. ¾ grubości. Umieszcza się w nich wężyki, przez które podawany jest iniekt. Ze względu na sposób podawania preparatów wyróżniamy iniekcję: grawitacyjną – otwory nawiercane są ukośnie w dół, tak aby środek samoczynnie spłynął w głąb ściany; ciśnieniową – iniekt (żywica) podawany jest pod ciśnieniem za pomocą pompy, dlatego też lokalizacja otworów nie ma znaczenia. Można w ten sposób uszczelniać nawet stropy. Bardzo popularna i często stosowana, jest skuteczną metodą odcięcia dopływu wody.

Oprócz iniekcji wykorzystujących żywice i inne preparaty na rynku dostępne są również innego typu iniekcje:

Elektroiniekcja – wykorzystuje fale elektromagnetyczne; zawilgocona ściana wytwarza pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Poprzez zastosowanie urządzeń wytwarzających pole o przeciwnej częstotliwości możliwe jest zneutralizowanie ładunków przenoszących wodę w murze. Tego typu osuszanie zostało zastosowane np. w browarze „Spiż” we Wrocławiu i funkcjonuje do dziś,

– wykorzystuje fale elektromagnetyczne; zawilgocona ściana wytwarza pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Poprzez zastosowanie urządzeń wytwarzających pole o przeciwnej częstotliwości możliwe jest zneutralizowanie ładunków przenoszących wodę w murze. Tego typu osuszanie zostało zastosowane np. w browarze „Spiż” we Wrocławiu i funkcjonuje do dziś, Termoiniekcja – metoda stosowana przed iniekcją grawitacyjną i ciśnieniową, polegająca na wprowadzeniu w nawiercone otwory w ścianie ciepłego powietrza w celu osuszenia przegrody.

Odprowadzanie wody i właściwa wentylacja

Jeżeli problem z wodą jest nawracający, a chemiczne i fizyczne metody uszczelnień po czasie stają się nieskuteczne warto rozważyć odprowadzanie wody w sposób kontrolowany. Konieczne jest wtedy dokładne zdiagnozowanie problemu oraz zlokalizowanie źródła wycieku, który spowodował wilgoć w piwnicy. Gdy wiadomo, którędy wdziera się woda wystarczy wykonać prostą instalację kanalizacyjną lub rynnową z odprowadzeniem wody np. do pionu kanalizacyjnego lub na zewnątrz.

Kondygnacje podziemne dużo częściej narażone są na wystąpienie wilgoci. Mając to na uwadze, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i wymianie powietrza, co odgrywa niezwykle istotną rolę w regulacji wilgotności.

Metody inwazyjne, takie jak podcinanie murów są trudniejsze i często droższe w realizacji. Wymagają dużej precyzji, zapewnienia odpowiedniego miejsca dla pracy sprzętu i są czasochłonne. Znacznie częściej obecnie wybierane są iniekcje ścian. W tym przypadku jednak trudniej uzyskać szczelność, ciężko też przewidzieć ilość środków chemicznych do wykorzystania. Niejednokrotnie trzeba wykonać kilka podejść, zanim pozbędziemy się wody. Jednak w przypadku piwnic, w których doszło do przeniknięcia wody należy liczyć się z tym, że rzadko kiedy za pierwszym razem i wyłącznie jedną technologią uda się wyeliminować wodę.

Zobacz też: Projekty domów z piwnicą

Zobacz galerię 18 zdjęć Autor: Projekty Murator DS153 Jagodowy, HK112G2w3, AN1312 Celina, MG0265 Rezydencja Parkowa 3

Murowane starcie Piwnica – potrzebna czy zbędna? MUROWANE STARCIE

mgr inż. Adrianna Piętka