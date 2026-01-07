Drogowy boom ma budowlanych liderów

Polska sieć dróg krajowych przeżywa od lat prawdziwy rozkwit. W ubiegłym roku oddano do użytku blisko 400 km nowych odcinków, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowane jest ukończenie kolejnych 290 km. Obecnie w realizacji znajduje się ponad 1300 km dróg o łącznej wartości 55,8 mld zł. Kto jest odpowiedzialny za ten imponujący postęp?

Na czele peletonu wykonawców znajdują się trzy firmy: Budimex, Mirbud oraz Intercor. To one, niezależnie od przyjętego kryterium – liczby odcinków, ich długości czy wartości podpisanych umów – zajmują czołowe miejsca w rankingach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W gronie liderów, pod względem liczby realizowanych zadań, znajduje się również Strabag.

i Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Zestawienie wykonawców według liczby zadań

Budimex – król drogowych kontraktów

Liderem zestawienia, podobnie jak w ubiegłym roku, jest Budimex. Firma realizuje obecnie 24 kontrakty o łącznej długości 255,2 km i wartości przekraczającej 10 mld zł.

Wśród kluczowych inwestycji znajdują się m.in. odcinki drogi ekspresowej S10 (Stargard Wschód - Suchań, Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo, Cybowo - Wałcz, Witankowo - Piła Północ), S17 (Krasnystaw Północ - Izbica, Zamość Wschód - Zamość Południe, Tomaszów Lubelski - Hrebenne) oraz obwodnice Szwecji, Rusinowa, Srocka, Dobiegniewa i II etap obwodnicy Sanoka. Budimex, w konsorcjum z firmą Gülermak, buduje również odcinek S19 między Jawornikiem a Lutczą na Podkarpaciu, warty 1,9 mld zł, którego częścią jest niemal 3-kilometrowy tunel.

Mirbud depcze Budimeksowi po piętach

Na drugim miejscu plasuje się Mirbud, realizujący 18 odcinków o łącznej długości ponad 215 km i wartości ponad 7 mld zł. Firma pracuje m.in. na drodze ekspresowej S11 (Oborniki - Poznań, Przygodzice - Ostrzeszów Północ, II jezdnia obwodnicy Kępna, Siemianice - Olesno) oraz S10 (Suchań - Cybowo, Solec - Toruń Zachód, II jezdnia obwodnicy Wyrzyska).

Podium z podwójną obsadą

Trzecie miejsce, pod względem liczby realizowanych odcinków, zajmują ex aequo Intercor i Strabag (po 13 inwestycji).

Intercor wyróżnia się jednak pod względem długości realizowanych odcinków (blisko 157 km) i ich wartości (ponad 6,7 mld zł).

Strabag zajmuje czwarte miejsce pod względem długości (ponad 136 km) i wartości (ponad 4,5 mld zł). Tuż za podium znalazły się firmy PORR i Polaqua, realizujące po 8 inwestycji.

i Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Zestawienie wykonawców według liczby zbudowanych kilometrów

W pierwszej 10 także firmy spoza Europy

W pierwszej dziesiątce firm wykonawczych budujących w Polsce drogi znajdują się jednak nie tylko firmy europejskie. Pod względem liczby zadań 7. i 8. miejsca zajmują firmy chińskie lub z chińskim kapitałem czyli Stecol Corporation i Aldesa Construccion. Na 10 pozycji turecka firma KOLİN İnşaat.

Gdy weźmiemy pod uwagę liczbę wybudowanych kilometrów dróg, chińskie firmy zajmują miejsca 6 i 8. Turecka firma Kolin - 10.

W kryterium według wartości umów - pierwsza trójka to wspomniane wcześniej - Budimex, Mirbud i Intercor. Potem plasuje się Polaqua, Mostostal Warszawa, Gulermak, Stecol Corporation, KOLİN İnşaat i pierwszą 10 zamyka firma PORR.

i Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Zestawienie wykonawców według wartości umów

