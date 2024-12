Ostatni z trzech odcinków autostrady A2 gotowy. To już w sumie 20 km nowej autostrady

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: GDDKiA 18 grudnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni z trzech odcinków autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód

18 grudnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni z trzech odcinków autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Odcinek za 530 mln zł wybudowała firma Stecol Corporation.

13 km nowej autostrady A2 na wschód od Warszawy

Od 18 grudnia kierowcy mogą już jeździć łącznie 20 km autostrady A2. Do prawie 13-kilometrowego odcinka Groszki – Siedlce Zachód dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. To 3,6 km odcinka Kałuszyn – Groszki i początek Siedlce Zachód - Siedlce Południe (3,4 km). Łącznie w tym roku oddano do ruchu blisko 38 km autostrady A2.

To odcinek A2 budowany przez chińską firmę

Odcinek Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, zrealizowała firma Stecol Corporation. Koszt umowy to około 530 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstała ok. 600-metrowa estakada w dolinie Kostrzynia, osiem wiaduktów nad autostradą oraz 13 przejść dla zwierząt.

Wybudowany został również układ dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości, wykonaliśmy w innej technologii. Zamiast tak jak dotychczas wypełnić go humusem i zasiać trawę, zastosowaliśmy utwardzone kruszywo z nawierzchnią szczelną, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z jezdni głównej (w porównaniu z „zielonym” pasem rozdziału). To rozwiązanie pilotażowe, które pozwoli zminimalizować prace utrzymaniowe, eliminując koszenie trawy i związane z tym utrudnienia w ruchu.

A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce - daty otwarcia

Przypomnijmy. Na wschód od Warszawy powstaje prawie 37,5-kilometrowy odcinek autostrady A2. Budowę trasy Mińsk Mazowiecki – Siedlce podzielono na trzy odcinki. Każdy z nich budowała inna firma i każdy z nich miał inne zaawansowanie robót.

Odcinek Kałuszyn – Groszki budowała firma Intercor – otwarto 8 sierpnia 2024

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła) – Stecol Corporation - otwarto 18 grudnia 2024 r.

Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem) – otwarto 29 sierpnia 2024. Budowała go Polaqua.

A2 do Białej Podlaskiej i granicy Polski

W realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które planujemy oddać do ruchu w 2025 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na z pozostałych trzech.

W przygotowaniu jest też przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości ok. 32 km. 11 grudnia br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę A2 Kijowiec – Dobryń. Przetarg dla odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca planujemy ogłosić w I kwartale 2025 r. W trakcie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) są zadania od Białej Podlaskiej do Kijowca oraz od Kijowca do Dobrynia. Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie decyzji ZRID jest zawieszone. Jego kontynuacja jest uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

Autostrada A2 wschód - zachód

Oddany dziś odcinek jest elementem dłuższego ciągu autostrady A2. W ruchu krajowym połączy tereny na wschód od Warszawy, leżące wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 2, z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce, zwiększając konkurencyjność regionu. Skrzyżuje się też z budowaną wzdłuż wschodniej granicy kraju drogą ekspresową S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją.

- Przygotowujemy poszerzenie 89 km tej trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa, o dodatkowy pas ruchu. Projektanci przygotowują dokumentację. W październiku br. złożone zostały wnioski o uzyskanie decyzji ZRID. W przyszłym roku ogłosimy przetargi na wyłonienie wykonawców rozbudowy, której realizacja przypada na lata 2026-2029- zapewnia GDDKiA.

