Te ważne drogi otworzą jeszcze w grudniu 2024 roku. Spodziewaliście się?

13:09

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2024 GDDKiA zapowiada otwarcie trzech ważnych odcinków dróg. Kierowcy czekali na nie latami. To dwie drogi ekspresowe i jedna autostrada. Zapowiada się też częściowe otwarcie ważnej ekspresówki w Zachodniopomorskiem.

Spis treści

Otworzą trzy ważne drogi – ekspresowe i autostradę

Koniec roku zapowiada się w Polsce interesująco. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała dla kierowców miłe niespodzianki. To otwarcie trzech bardzo ważnych odcinków dróg w Polsce. Możliwe także udostępnienie jeszcze jednej na Zachodnim Pomorzu.

Północna obwodnica Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Otworzą trzeci odcinek autostrady A2

Prawdopodobnie jeszcze w grudniu zostanie otwarty ostatni odcinek będący jeszcze w budowie autostrady A2 od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów). To ostatni z trzech części 38-kilometrowego odcinka między Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Buduje go firma Stecol Corporation.

Ta część autostrady ma być otwarta w grudniu 2024 roku.

Na razie nie ma konkretnej daty otwarcia, czekamy na pozwolenia na użytkowanie. Robimy wszystko, by trasa została otwarta jeszcze w grudniu - powiedziała nam Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Przypomnijmy. Na wschód od Warszawy powstaje prawie 37,5-kilometrowy odcinek autostrady A2. Budowę trasy Mińsk Mazowiecki – Siedlce podzielono na trzy odcinki. Każdy z nich budowała inna firma i każdy z nich miał inne zaawansowanie robót.

Odcinek Kałuszyn – Groszki budowała firma Intercor – otwarto 8 sierpnia 2024

budowała firma – otwarto 8 sierpnia 2024 Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła) – Stecol Corporation - otwarcie zapowiadane jeszcze w grudniu.

(dawniej Gręzów) (bez węzła) – - otwarcie zapowiadane jeszcze w grudniu. Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem) – otwarto 29 sierpnia 2024. Budowała go Polaqua.

Północna obwodnica Krakowa - S52

Kolejne ważne otwarcie zapowiada się 23 grudnia 2024 roku. Tego dnia GDDKiA zapowiada udostępnienie kierowcom północnej obwodnicy Krakowa czyli drogi ekspresowej S52. To 12,5 kilometra usianej wiaduktami mostami i tunelami nowej drogi ekspresowej S52, która rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych miasta, bo pozwoli kierowcom komfortowo ominąć centrum Krakowa.

Północna obwodnica Krakowa powstaje od 2018 roku, kiedy to GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum, którego liderem jest turecka firma Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt A, a partnerami Mosty Łódź S.A. i Gűlermak Sp. z o.o. Kierowcy pojadą już nową drogą na zasadzie "przejezdności" co oznacza, że prace związane z jej budową będą cały czas trwały. Co potrwa jeszcze około dwóch, trzech miesięcy. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną, czyli asfaltową. To bardzo ważna dla Krakowa trasa. Będzie jego północną obwodnicą i usprawni tranzyt na kierunku wschód – zachód. To też dobry kierunek dla tych wszystkich, którzy codziennie dojeżdżają do Krakowa z okolicznych gmin.

Czytaj też: Północna obwodnica Krakowa - mapa. To już końcówka. Wiemy, kiedy ją otworzą

Na północnej obwodnicy Krakowa powstanie w sumie 27 obiektów mostowych (wiadukty, mosty, przepusty). To nie wszystko, zostaną tu wybudowane dwa tunele o długości 496 i 653 m. W budowie jest w sumie około czterech kilometrów murów oporowych i cztery węzły drogowe (jeden jest tylko rozbudowywany). To w sumie 30 obiektów inżynierskich. 7 wiaduktów, 1 most, 2 tunele, 12 wiaduktów nad S52, 3 wiadukty nad Trasą Wolbromską, 1 wiadukt nad ścieżką pieszo-rowerową (węzeł Zielonki) i 3 mosty na drogach dojazdowych.

Zobacz galerię 51 zdjęć Autor: GDDKiA Tak na najnowszych zdjęciach prezentuje się północna obwodnica Krakowa S52

S7 Kraków – Widoma - otwarcie

Tego samego dnia co północna obwodnica Krakowa ma zostać otwarty także budowany odcinek drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma. Budowa ekspresowego odcinka drogi S7 Widoma - Kraków to tak naprawdę dwie części – miejska i pozamiejska. Część miejska S7 Widoma Kraków obejmuje obwodnicę Krakowa i łączy się z północną obwodnicą Krakowa (S52) na węźle Mistrzejowice. Ma 7,1 km długości. Druga część budowanej ekspresówki, około 11,2 km to tzw. część pozamiejska. Biegnie po terenach głównie rolniczych i leśnych. Trasa będzie tu dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, plus pas awaryjny. Zaplanowano 21 obiektów inżynierskich – mostów i wiaduktów. Świetnie widać je na zdjęciach z lotu ptaka.

Tu także powstaną dwa węzły drogowe:

węzeł Łuczyce

węzeł Raciborowice

Droga ekspresowa S7 jest strategiczną trasą, która łączy Warszawę i Kraków.

Czytaj też: Budowa S7 Widoma - Kraków. Wiemy, kiedy ją oddadzą, ale bez węzła Mistrzejowice

Przed świętami droga zostanie udostępniona kierowcom na zasadzie przejezdności, oczywiście bez węzła Mistrzejowice, który zostanie oddany prawdopodobnie dopiero w połowie 2026 roku. Teraz kierowcy dostaną do dyspozycji resztę trasy, czyli około 13 km S7. Będzie on połączony tymczasowym zjazdem z S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

Wykonawcą S7 Widoma – Kraków jest konsorcjum firm Gülermak Sp. z o.o. , Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Mosty – Łódź S.A.

Po oddaniu węzła Mistrzejowice - Kraków będzie miał już pełny ring obwodnic wokół miasta.

Częściowo otworzą ekspresową S3 Świnoujście -Troszyn

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku kierowcy dostaną też inny odcinek ważnej ekspresówki. Mowa o budowanej na Zachodnim Pomorzu drodze ekspresowej S3. To ostatnia, licząca 33 kilometry część tej ważnej drogi ekspresowej, łączącej Zachodnie Pomorze z granicą Polski z Czechami w Lubawce.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, to prawdopodobnie do końca grudnia, kierowcy przejadą niektórymi odcinkami ostatniej części drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Troszyn. Oddanie całej drogi w dalszym terminie.

W budowie są dwie części prawie 33-kilometrowego odcinka tej drogi ekspresowej. Pozostała cześć trasy łączącej Czechy z Bałtykiem jest gotowa. 31 lipca kierowcy po raz pierwszy przejechali nowym odcinkiem wybudowanej właśnie drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra. To był ostatni odcinek S3 w budowie na Dolnym Śląsku. Budowa tej ekspresówki na południu Polski została wówczas zakończona. Kierowcy jadą tam dwoma tunelami.

Pisaliśmy też: Do końca budowy całej drogi ekspresowej S3 brakuje już bardzo niewiele. Kiedy ją otworzą?

W budowie wciąż jest odcinek między Świnoujściem i Troszynem. Podzielono go na dwa odcinki realizacyjne, które budują dwaj różni wykonawcy.

Odcinek Świnoujście – Dargobądz , buduje firma Polaqua . To odcinek o długości 17,5 km. Wartość tego kontaktu 688,8 mln złotych.

, buduje firma . To odcinek o długości 17,5 km. Wartość tego kontaktu 688,8 mln złotych. Odcinek S3 Dargobądz – Troszyn, buduje konsorcjum firm Polbud Pomorze, Intop i PRD Nowogard. Odcinek liczy 16 kilometrów długości. Koszt jego budowy oszacowano na 680 mln złotych.

Jak powiedział nam rzecznik zachodniopomorskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk, zgodnie z planami wykonawców, niektóre części budowanej S3 będą udostępnione kierowcom do jazdy pod dwóch jezdniach jeszcze w tym roku.

Jednak zakończenie budowy całej drogi, patrząc na obecne zaawansowanie prac, szacujemy dopiero na drugi kwartał przyszłego roku - mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA w Szczecinie.

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: GDDKiA Budowa dwóch odcinków S3 między Świnoujściem i Troszynem

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Czytaj też: