Kolejna próba rozpoczęcia prac nad wyczekiwana obwodnicą Białych Błot zakończyła się fiaskiem. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o unieważnieniu przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Decyzja była niemal przesądzona już w momencie otwarcia ofert 21 stycznia. Jedyny wykonawca, który zgłosił się do zadania, wycenił swoje prace na ponad 4,6 mln zł, podczas gdy zadeklarowany przez zamawiającego budżet to tylko 250 tys. zł.

Obwodnica Białych Błot. Historia niekończących się przetargów

Problem z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji dla obwodnicy Białych Błot to już niemal tradycja. Próby znalezienia firmy, która przygotuje STEŚ, podejmowane są bezskutecznie od 2018 roku. Każde kolejne postępowanie kończy się unieważnieniem, a mieszkańcy tracą nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów komunikacyjnych w regionie. Celem studium jest wskazanie potencjalnych wariantów przebiegu trasy i wybranie tego najlepszego, co jest kluczowym krokiem przed rozpoczęciem właściwego projektowania i budowy.

Pieniędzy brakuje, choć samorządy miały się zrzucić

Jak informuje Portal Kujawski, na przygotowanie STEŚ zrzucić mają się 4 samorządy: Gmina Białe Błota, Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie. Każdy z partnerów miał przeznaczyć na ten cel po 150 tys. zł, co daje łączną kwotę teoretycznie 600 tys. zł. Jednak nawet ta suma jest daleka od rynkowych realiów. Ostatnie przetargi pokazują, że znalezienie wykonawcy za kwotę poniżej 2 mln zł może okazać się niemożliwe.

Co dalej z obwodnicą? Te warianty leżą na stole

Mimo kolejnego niepowodzenia, Zarząd Dróg Wojewódzkich najprawdopodobniej za kilka tygodni ogłosi przetarg na nowo. Zadaniu od września ubiegłego roku przewodniczy ZDW, który przejął rolę lidera od Urzędu Gminy Białe Błota.

Jak czytamy w komunikacie ZDW, zadaniem projektanta „będzie miał za zadanie rozstrzygnąć między innymi zasadność budowy obwodnicy oraz rozbudowy istniejącego ciągu drogi wojewódzkiej, która przecina miejscowość”. Zwycięzca przetargu będzie musiał przeanalizować kilka wariantów, w tym:

prowadzenie ruchu obecną drogą,

przebudowę ulicy Szubińskiej,

budowę tunelu pod ulicą Szubińską,

tzw. „wariant północny” od ronda na skrzyżowaniu ul. Szubińskiej, Ofiar Hitleryzmu i Duńskiej do węzła Bydgoszcz Błonie.

Kontrahent będzie zobowiązany również do zaprojektowania co najmniej jednego własnego wariantu projektowego.