Nie będzie Wschodniego Centrum Zapasów w Chełmie. Projekt wykreślono z budżetu

W środę, 25 lutego 2026, podczas sesji Rady Miasta Chełm przegłosowano usunięcie z budżetu wieloletniej prognozy finansowej na budowę Wschodniego Centrum Zapasów. Inwestycja miała polegać na gruntownej modernizacji istniejącej sali sportowej klubu Cement Gryf Chełm przy ul. Kąpielowej. Z planów finansowych na lata 2026-2027 zniknęła kwota ponad 18 mln zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie

Projekt, który został wykreślony, wcześniej uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu 7 milionów złotych dofinansowania na projekt Wschodniego Centrum Zapasów, a tak naprawdę remontu starej sali gimnastycznej, która jest użytkowana przez Cement Gryf Chełm. Projekt nie jest innowacyjny, a kosztowny. Na dzień dzisiejszy minimum 12 milionów wkładu własnego, ale zdaniem urzędników wartość całego zadania będzie wynosiła ponad 20 milionów złotych. Przyjmując obecne warunki finansowe, to otrzymaliśmy dofinansowanie na niespełna 40%, choć składaliśmy wniosek o inne, większe środki. – informuje w swoich mediach społecznościowych prezydent miasta Chełm, Jakub Banaszek.

W poście czytamy dalej: Realizujemy w Miasto Chełm projekty z minimum 50% dofinansowaniem, choć zdarzają się wyjątki. Wtedy, kiedy ma to sens lub, kiedy w trakcie prac wychodzą roboty dodatkowe. Obiekt jest stary, nie ma dokumentacji, a tylko PFU. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt inwestycji, a wszystkie stare budynki zaskakują nas „nowościami”.

Decyzja spotkała się ze sprzeciwem obecnych na sesji przedstawicieli środowiska sportowego oraz części radnych, którzy wnioskowali o utrzymanie inwestycji w planach.

Środowisko zapaśnicze jest rozczarowane

Przedstawiciele klubu Cement Gryf Chełm przedstawili swoje stanowisko, wskazując na strategiczne znaczenie projektu dla lokalnego sportu. Wiceprezes Zdzisław Biały podkreślił, że zapasy są dyscypliną, która przyniosła miastu 56 medali na najważniejszych międzynarodowych arenach, w tym na igrzyskach olimpijskich.

Zwrócono również uwagę na kontekst historyczny – klub obchodzi 60-lecie istnienia, a istniejąca od ponad 40 lat sala wymaga pilnej modernizacji. Bieżące naprawy generują koszty, które mogłyby być przeznaczone na rozwój młodzieży. Apelowano o wykorzystanie przyznanych już środków zewnętrznych na modernizację obiektu.

15

Zamiast Wschodniego Centrum Zapasów ma powstać Chełm Arena

Władze miasta uzasadniają decyzję względami efektywności i długofalową wizją rozwoju infrastruktury sportowej. Podczas sesji stwierdzono, że rezygnacja z projektu to element strategii, która ma na celu lepsze wykorzystanie środków własnych. Te same fundusze mają posłużyć jako wkład własny do znacznie większego projektu.

Ratusz poinformował o planach budowy nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej.

Obiekt docelowo miałby służyć przedstawicielkom i przedstawicielom różnych dyscyplin sportu. Nowa inwestycja zakłada stworzenie:

wielofunkcyjnej hali dla siatkarzy i koszykarzy,

obiektu do trenowania sztuk walki – boksu, zapasów czy MMA.

Dodatkowo mają się tam pojawić przestrzenie komercyjne oraz zdrowotne. Te drugie dedykowane zawodnikom.

Prezydent miasta, Jakub Banaszek szacuje koszt takiej inwestycji na 80-100 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, prace analityczne i koncepcyjne mają zakończyć się w czerwcu 2026, a przetarg mógłby zostać ogłoszony w okresie wakacyjnym.