Kluczowy element Korytarza Centrum-Wschód

Spółka Gaz-System rozpoczyna realizację jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w południowo-wschodniej Polsce. Mowa o gazociągu relacji Rozwadów – Strachocina, na który Wojewoda Podkarpacki wydał już kluczowe pozwolenia na budowę.

Nowa magistrala o długości blisko 162 km jest częścią większego programu inwestycyjnego, znanego jako Korytarz Centrum-Wschód. Cały projekt, obejmujący również odcinek Wronów – Rozwadów, stworzy nową, wysokowydajną trasę przesyłową o łącznej długości ponad 280 km, przebiegającą przez województwa lubelskie i podkarpackie.

Inwestycja o znaczeniu międzynarodowym

Jak podkreśla Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, nowa magistrala to nie tylko inwestycja o znaczeniu lokalnym, ale przede wszystkim element budowy energetycznej suwerenności Polski i Europy Środkowej.

Realizacja tego projektu wzmocni krajowy system przesyłowy poprzez lepsze połączenie z Litwą, Słowacją i Ukrainą oraz umożliwi przesył gazu z powstającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej na południe kraju.

Jak będzie wyglądało tworzenie gazociągu relacji Rozwadów - Strachocina?

Budowa tak potężnej infrastruktury to ogromne wyzwanie logistyczne. Projekt został precyzyjnie zaplanowany, aby zminimalizować jego wpływ na otoczenie, jednocześnie zapewniając maksymalną wydajność.

Gazociąg przetnie osiem podkarpackich powiatów

Trasa nowego gazociągu została wytyczona przez tereny ośmiu powiatów w województwie podkarpackim:

stalowowolski (ok. 19 km)

niżański (ok. 22,4 km)

leżajski (ok. 23,4 km)

łańcucki (ok. 37,3 km)

przeworski (ok. 1,7 km)

rzeszowski (ok. 23,5 km)

brzozowski (ok. 25,6 km)

sanocki (ok. 8,6 km)

W ramach inwestycji powstanie również rozbudowana infrastruktura pomocnicza. Kluczowe będą nowe zespoły zaporowo-upustowe w miejscowościach Husów, Dylągówka, Łubno, Jabłonka, Zagóra, Nisko, Nowa Sarzyna i Żołynia. Rozbudowany zostanie także istniejący Węzeł Gazowy Głuchów oraz strategiczny Węzeł Gazowy Strachocina, co uczyni z niego jeden z najważniejszych punktów na gazowej mapie Polski.

Harmonogram i kolejne kroki

Gaz-System planuje rozpocząć pierwsze prace budowlane na przełomie 2026 i 2027 roku. Będzie to możliwe po zakończeniu postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców.

Jednak już w tym roku inwestor przystąpi do działań przygotowawczych. Obejmą one m.in. geodezyjne wytyczenie pasa budowlano-montażowego oraz przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych i saperskich na całej trasie planowanego gazociągu. To dowód na to, że projekt wchodzi w decydującą fazę realizacji.

