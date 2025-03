Ten gazociąg "przeciśnięto" pod Wisłą i autostradą A4. Jest ważny dla południa Polski

Oddano do użytku 44-kilometrowy gazociąg na południu Polski. By powstał trzeba było przeprowadzić go pod autostradą, pod rzeką Wisłą czy pod Parkiem Pokoju w Oświęcimiu. Inwestor zastosował mikroruneling, metodę Direct Pipe i horyzontalny przewiert sterowany.

44 kilometry gazociągu na południu Polski

Jak informuje spółka Gaz-System, właśnie uruchomiła ona 44 kilometrowy gazociąg o średnicy 700 mm, łączący Oświęcim i Sławków na południu Polski. Nowa infrastruktura przesyłowa powstała w ramach programu inwestycyjnego „Coal to gas”.

To była ogromna inwestycja. Nie brakowało wyzwań podczas jej realizacji. Jednym z nich był bardzo zróżnicowany teren po którym przebiegał gazociąg. Od obszarów przemysłowych i zurbanizowanych po tereny leśne.

Wartym podkreślenia jest fakt, że na trasie gazociągu o długości 44 km napotkaliśmy aż pięćdziesiąt trzy przeszkody terenowe, które wymagały zastosowania bezwykopowej technologii do przeprowadzenia pod nimi gazociągu. Łącznie przy użyciu metod bezwykopowych pokonaliśmy 10 procent trasy gazociągu, w tym m.in. pod rzeką Wisłą, autostradą A4 oraz Parkiem Pokoju w Oświęcimiu – informuje Gaz-System.

Mikrotuneling, Direct Pipe i horyzontalny przewiert sterowany

Spółka wykorzystuje metody bezwykopowe by zapewnić ochronę środowiska naturalnego oraz zminimalizować ingerencję w infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną i rzeki. Zakres ich stosowania jest uzależniony od struktury geologicznej i charakterystyki geotechnicznej gruntu. Podczas budowy gazociągu Oświęcim – Tworzeń zastosowano dwa razy metodę Direct Pipe, dwa razy horyzontalny przewiert sterowany (HDD), dwadzieścia jeden razy metodę mikrotunelingu oraz dwadzieścia osiem razy przewiert poziomy.

Direct Pipe jest najbardziej zaawansowanym rodzajem metody bezwykopowej, stosowanej przy budowie gazociągów, która pozwala na poprowadzenie trasy gazociągu pod ciekami wodnymi, w terenach o trudnej topografii, objętych ochroną przyrodniczą czy charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami geologicznymi. Direct Pipe jest bezpiecznym rozwiązaniem, zmniejszającym do minimum ryzyka związane z przejściem bezwykopowym. Wyjątkowość tej metody polega na połączeniu technologii HDD i mikrotunelowania i powoduje, że ograniczenia, które tkwią w obu tych technologiach w dużej mierze przestają być czynnikami utrudniającymi budowę gazociągów.

Ten gazociąg zapewni zrównoważony rozwój południowej Polski

Wśród pierwszych użytkowników nowego gazociągu znalazła się spółka Synthos Dwory w Oświęcimiu, która już rozpoczęła odbiór gazu ziemnego do swoich bloków parowo-gazowych. Zakończenie realizacji tej inwestycji stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju południowej Polski. Inwestycja ma zwiększyć dostępu do gazu ziemnego na terenie województw śląskiego i małopolskiego.

Powstały gazociąg jest połączony w Sławkowie z gazowym Korytarzem Północ-Południe i po wybudowaniu projektowanej obecnie sieci przesyłowej na trasie Skoczów – Komorowice – Oświęcim zapewni większe możliwości transportu gazu przez istniejący interkonektor Polska – Czechy.

Projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM wspierają proces transformacji energetycznej Polski. Nowoczesna infrastruktura przesyłowa umożliwi rozwój gospodarki i energetyki opartej na nisko-emisyjnym źródle energii, jakim jest gaz ziemny. Dzięki dobrej współpracy z urzędami administracji rządowej i samorządowej możemy realizować ambitne cele, służące także poprawie klimatu – powiedziała Elżbieta Kramek, wiceprezes Gaz-System.

Gazociąg z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała finansowe wsparcie unijne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w wysokości 213,6 mln złotych, co stanowi ponad 40 proc. wartości inwestycji. Koszty całej inwestycji wyniosły około pół miliarda złotych brutto.

