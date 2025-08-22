Rozbudowa drogi krajowej nr 61 między Legionowem a Zegrzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cztery warianty przebiegu obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Obecnie analizowane są cztery warianty przebiegu zachodniej części OAW, od S7 na północ od Warszawy, przez S10 w rejonie Nacpolska, do A2 i S8, a następnie do S7 na południe od Warszawy. Trzy z nich to trasy po nowym śladzie, a czwarty zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50.

Spotkania GDDKiA z mieszkańcami w sprawie przebiegu obwodnicy

GDDKiA będzie konsultować projekty przebiegu nowej trasy z mieszkańcami. We wrześniu spotkania informacyjne odbędą się w ośmiu gminach dla odcinka od S10 do DK92. Natomiast w październiku i na początku listopada GDDKIA zorganizuje spotkania w 13 gminach dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy. Rozpoczęcie spotkań informacyjnych to pierwszy z wielu etapów, które doprowadzą do powstania OAW. Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektanta.

Prace projektowe obejmują wszystkie warianty OAW

Jak zapewnia GDDKiA, nadal trwają prace projektowe związane z opracowywaniem wszystkich czterech wariantów przebiegu OAW.

Spośród projektowanych obecnie wariantów OAW, trzy są poprowadzone po nowym śladzie, a założeniem czwartego wariantu jest jak największe wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty obwodnicy projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości.

Początek pierwszego odcinka założono na połączeniu z planowaną trasą S10 w rejonie Nacpolska. Następnie trzy warianty – zielony, czerwony i błękitny – przebiegają po zachodniej stronie Wyszogrodu, a wariant niebieski – po wschodniej stronie tego miasta. Wszystkie kończą się na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa – warianty zielony, czerwony i niebieski w gminie Nowa Sucha, a wariant błękitny w gminie Sochaczew.

Po otrzymaniu wnioskowanych informacji projektant uszczegółowi rozwiązania, by przygotować jednolitych, dla wszystkich czterech wariantów, materiały do opiniowania przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo w ramach akcji informacyjnej, która ma się właśnie rozpocząć we wrześniu 2025.

W okresie tym będziemy organizować spotkania ze społeczeństwem w każdej gminie, przez którą przebiegają warianty, celem zapoznania z rozwiązaniami i zebrania opinii każdego zainteresowanego. O tych działaniach będziemy informować z wyprzedzeniem oraz uzgadniać terminy spotkań – zapewniają przedstawiciele GDDKIA.

Jak będą wybierane warianty obwodnicy Warszawy?

Po zebraniu opinii i postulatów, te które będzie można wprowadzić, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej. Następnie przeprowadzona zostanie analiza wielokryterialna, uwzględniająca aspekty społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi.

Jest finansowanie dla budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Zaakceptowanie przez ministra infrastruktury Program Inwestycji, oznacza zielone światło dla rozpoczęcia prac przygotowawczych dla północno-wschodniej części OAW. Decyzja o przyznaniu finansowania to kluczowy krok. Dzięki temu GDDKiA może przystąpić do przygotowania dokumentacji przetargowej i jeszcze w tym roku ogłosić postępowanie na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Co budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej oznacza dla mieszkańców?

Z pewnością to koniec korków, lub przynajmniej odciążenie części miasta z ruchu tranzytowego. To oznacza też lepszą komunikację, bo nowa trasa połączy S7 na północ i południe od stolicy, tworząc spójny system komunikacyjny.

Budowa tak ważnej trasy wymaga konsultacji z samorządami i GDDKiA zapewnia, że wsłucha się w ich głosy. Dotyczy to samorządów, na terenie których toczą się prace projektowe.

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym dotyczącym szczegółów projektu OAW i otrzymaniem wielu wniosków oraz opinii, gdzie jedną z propozycji jest poprowadzenie trasy po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50, zleciliśmy biurom projektowym przeprowadzenie takiej analizy – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej – terminy

We wrześniu 2025 r. planowane jest opiniowanie wariantów przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i społeczeństwo. Organizowane będą spotkania informacyjne w każdej gminie.

Już można zapoznać się z efektem pracy projektantów. W każdej gminie będą się one odbywały w dwóch turach. W godzinach 11.00 – 15.00 projektanci będą odpowiadać na indywidualne pytania zainteresowanych (bez konieczności wcześniejszego umawiania się), natomiast o 16.00 będzie rozpoczynało się spotkanie ogólne dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy.Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie zgłaszanych postulatów pod względem możliwych korekt przebiegu trasy.

Terminy akcji informacyjnej:

gmina Naruszewo

4 września (czwartek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólne Świetlica wiejska w Nacpolsku, ul. Szkolna 16

gmina Mała Wieś

5 września (piątek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólneSala konferencyjna Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1

gmina Młodzieszyn

9 września (wtorek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólneSala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13A

gmina Brochów

10 września (środa) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólneOchotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach, Przęsławice 52

miasto i gmina Wyszogród

11 września (czwartek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólneOchotnicza Straż Pożarna w Wyszogrodzie (sala na I piętrze), ul. Niepodległości 6

gmina Rybno

15 września (poniedziałek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualneSala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Długa 20

16:00-18:00 – spotkanie ogólneSala gimnastyczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, ul. Długa 11

gmina Nowa Sucha

16 września (wtorek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualneSala w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 38A

16:00-18:00 – spotkanie ogólneSala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 54

gmina Sochaczew

18 września (czwartek) w godzinach:11:00-15:00 – spotkania indywidualne16:00-18:00 – spotkanie ogólneSala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kątach, Kąty 74B

Z kolei w II połowie 2026 r. ma dojść do złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej.

