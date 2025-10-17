Spis treści
Zabytkowa architektura kolejowa Śląska
To jeden z ładniejszych obiektów, dawnej architektury kolejowej Śląska – mowa o zabytkowej hali peronowej na stacji Bytom. Przebudowa hali właśnie dobiegła końca. Hala ma nowy dach z blachy cynkowo-tytanowej i historyczne przeszklenia. Jej konstrukcja została wcześniej wzmocniona. Na szklanej elewacji obiektu pojawiły się nowe, ledowe napisy z nazwą stacji. Zastosowane rozwiązania pozwolą na dodatkowe doświetlenie peronów, a także na odtworzenie zabytkowego charakteru stacji Bytom. Nad pracami nadzór sprawował konserwator zabytków.
Perony w Bytomiu po nowemu
Na przebudowanych dwóch peronach zachowano układ płytek w karo. Są ławki i tablice informacyjne. Przewidziano montaż wind, które ułatwią dostęp do peronów osobom z ograniczoną możliwością poruszania się, nowe nagłośnienie i oświetlenie.
Stacja Bytom – przebudują też 28 km torów
Na stacji przebudowano łącznie około 28 km torów, a także sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstało nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Miasta do Radzionkowa. Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem nastawni bramowej.
Tak wygląda zabytkowa nastawnia w Bytomiu i remont hali peronowej - zobacz zdjęcia
Zabytkowa nastawnia kolejowa w Bytomiu przejdzie renowację
Na zabytkowej nastawni w Bytomiu także prowadzone były prace przy renowacji elewacji. Konstrukcja stalowa została oczyszczona i odmalowana, a okna i drzwi zostały wymienione na nowe. Całość jest podświetlona. Zakres zadania uzgodniono z konserwatorem zabytków. Obiekt odzyskał blask i ponownie staje się wizytówką stacji.
Przebudowa objęła także wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. Zachowano fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzono powierzchnie ścian i gzymsów z cegły.
Modernizacja stacji Bytom – kiedy koniec
Efektem prac na stacji Bytom będą wygodniejsze podróże pociągiem w stronę Katowic i Tarnowskich Gór. Roboty pozwolą na rozdzielenie ruchu towarowego od pasażerskiego.
Modernizacja stacji Bytom to część dużej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie. Wartość zadania to ponad 1,4 mld zł netto. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2025 r.
Zobacz halę peronową w Bytomiu po remoncie - zdjęcia
