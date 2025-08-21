MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Powstanie gigantyczny zbiornik na deszczówkę przy S86

Zbiornik na deszczówkę, który ma zaprojektować wybrany w przetargu wykonawca, ma mieć około 1000 metrów sześciennych pojemności. Będzie więc dwa razy większy od tego, jako przy S86 wybudowała niedawno GDDKiA. Według Katowickich Inwestycji, miejskiej spółki zajmującej się inwestycjami, najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe SANKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Chorzowa i będzie miało 10 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W kolejnym przetargu, gdy już powstanie projekt, ma zostać wybrany wykonawca.

GDDKiA już zmodernizowało odwodnienie i zbudowało nową przepompownię przy Agacie

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się przebudowa odwodnienia przy węźle Agata realizowana przez GDDKiA. Inwestycja objęła budowę nowej przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego, który pozwolił na magazynowanie nadmiaru wód opadowych, oraz odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych. Zbiornik, jaki tam zbudowano ma prawie czterysta metrów sześciennych pojemności. Zbiornik o przekroju 2,5 metra i 80 metrach długości ma pomóc w retencjonowaniu wód opadowych z pasa drogowego, ale i zmniejszać ryzyko tzw. powodzi błyskawicznych, do których dochodziło w tym miejscu po intensywnych opadach deszczu.

Po kilku miesiącach funkcjonowania można powiedzieć, że przebudowa zdała egzamin, choć nie do końca, bo podczas wyjątkowo intensywnych opadów w tym roku, znowu pod wiaduktem przy Agacie powstało zalewisko.

Inwestycja przy S86 zdała egzamin, ale...

GDDKiA brała pod uwagę takie scenariusz, bo jak zapewniał nas podczas budowy zbiornika przy Agacie przedstawiciel GDDKiA, nowy zbiornik z pewnością pomoże w rozwiązaniu problemu zalewania jezdni pod wiaduktem na węźle Agata, ale może nie wystarczyć. Konieczna będzie także inna przebudowa – kolektora zbierającego wodę z innych miejsc, za który odpowiedzialne jest już miasto Katowice.

To ma być nowy zbiornik retencyjny przy S86 wraz z kanalizacją deszczową

Właśnie ta inwestycja ma się rozpocząć w Katowicach. W rejonie S86 i wiaduktu na ul. Bohaterów Monte Cassino zostanie zaprojektowany kolejny, nowy zbiornik retencyjny wraz z kanalizacją deszczową. Zbiornik będzie miał za zadanie zabezpieczyć rejon al. Roździeńskiego i ul. Wiertniczej przed skutkami nagłych, ulewnych deszczy. Będzie gigantyczny, bo ma zmieścić około 1000 metrów sześciennych deszczówki.

Jak powiedział Mariusz Słaboń, wiceprezes zarządu Katowickich Inwestycji S.A., miasto szacuje, że pojemność projektowanego zbiornika retencyjnego w tym miejscu powinna wynosić około 1000 metrów sześciennych, ale ostateczne parametry określi precyzyjnie wybrany w przetargu projektant. Jak już wspomnieliśmy, projektant ma 10 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W następnym etapie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, a finał tej inwestycji powinien nastąpić w 2027 roku.