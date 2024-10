Montują gigantyczny zbiornik retencyjny przy śląskiej ekspresówce

Montują ogromny zbiornik retencyjny przy S86 w Katowicach. Ma zbierać wody opadowe

14:50

Ogromny, liczący około 400 metrów sześciennych pojemności zbiornik retencyjny montują dziś wykonawcy tuż przy ruchliwej trasie ekspresowej S86 w Katowicach. Do zbiornika będzie trafiała woda z przebudowanego obecnie systemu odwodnienia tej drogi przy węźle Agata w Katowicach.

Spis treści

Stare pompownie przy S86 nie nadawały się do użytku

Odwodnienie ruchliwej trasy S86 w Katowicach przy IKEI i Agacie było od lat mało wydajne, a co za tym idzie, woda z ekspresówki po ulewnych deszczach notorycznie zalewała przejazdy pod wiaduktem na tym węźle drogowym. Tak też było całkiem niedawno - we wrześniu 2024 roku. Stare przepompownie nie spełniały już swojej roli. GDDKiA stwierdziła nawet, że istniejące tam wcześniej pompownie wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi i dolotowymi nie nadają się do dalszej eksploatacji. Mają zbyt małą wydajność i są w złym stanie technicznym, a na dodatek kanalizacja miejska ma niedostateczną przepustowość.

Przebudowa odwodnienia na węźle Agata przy S86 w Katowicach

Dlatego w ubiegłym roku rozpoczęto przebudowę tego systemu. Ma ona usprawnić w przyszłości odbiór wód opadowych, monitorować działanie systemu oraz wyeliminować zastoiska wodne pod estakadą, które niejednokrotnie paraliżowały ruch drogowy.

Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej wraz z terenami handlowymi przyległymi do pasa drogowego o pow. 2,41 ha i odpływie wód 289,6 l/s, oraz 100 m odcinka jezdni w kierunku Katowic drogi ekspresowej o pow. 0,22 ha i odpływie wód 40,1 l/s.

Czytaj też: Z tej ekspresówki podczas ulewy spływa 1200 litrów wody na sekundę, ale zalewiska mają zniknąć

Ogromny zbiornik retencyjny przy drodze S86 w Katowicach

Inwestycja przewiduje budowę nowej przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego, który pozwoli na magazynowanie nadmiaru wód opadowych, oraz odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych.

I właśnie rozpoczęła się jedna z najbardziej widowiskowych części tej przebudowy – montaż ogromnego zbiornika retencyjnego – tuż przy S86.

Zbiornik ma prawie czterysta metrów sześciennych pojemności. Zbiornik o przekroju 2,5 metra i 80 metrach długości pomoże w retencjonowaniu wód opadowych z pasa drogowego – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Jak zapewnia przedstawiciel GDDKiA, nowy zbiornik z pewnością pomoże w rozwiązaniu problemu zalewania jezdni pod wiaduktem na węźle Agata, ale może nie wystarczyć. Konieczna będzie także inna przebudowa – kolektora zbierającego wodę z innych miejsc, za który odpowiedzialne jest już miasto Katowice. Niewykluczone, że i ta inwestycja będzie realizowana w przyszłości.

Kiedy koniec przebudowy odwodnienia S86 w Katowicach?

Przebudowa odwodnienia przy węźle Agata w Katowicach ma kosztować około 6,2 mln zł. Wykonawcą jest firma Keller Polska z Ożarowa Mazowieckiego. Obecnie zaawansowanie na tej inwestycji wynosi ponad 50 procent.

Prace mają się zakończyć w grudniu tego roku.

Kilka kilometrów dalej - też przebudowują odwodnienie S86

Przebudowywany jest także system odwodnienia S86 kilka kilometrów dalej - w Sosnowcu. To teren naprzeciwko salonu Mercedesa. Tu również, po obfitych deszczach droga była notorycznie zalewana. Auta nie miały szans przejechać. Na ekspresówce tworzyło się prawdziwe jezioro. W grudniu 2023 roku GDDKiA podpisała umowę przebudowę odwodnienia także w tym miejscu. O czym szerzej piszemy tutaj.

Tak wyglądał przejazd pod S86 przy „Agacie”, po ulewie w połowie września 2024 roku

