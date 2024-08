Nie tylko S8. Aż 1200 litrów wody na sekundę spływa z tej ekspresówki

Z tej ekspresówki podczas ulewy spływa 1200 litrów wody na sekundę, ale zalewiska mają zniknąć

Do półmetku zbliżają się prace związane z budową nowych przepompowni deszczówki spływającej z drogi ekspresowej S86 w Katowicach przy węźle Agata. Trwa też budowa nowego odwodnienia na tej samej drodze w Sosnowcu przy salonie Mercedesa. To miejsca, gdzie po ulewach tworzyły się ogromne rozlewiska. Inwestycja za w sumie 17 mln zł ma je zlikwidować.

Ostatnie podtopienia po nawałnicy na ekspresowej trasie S8 w Warszawie sprawiły, że częściej mówi się o sprawnej kanalizacji deszczowej, mogącej w takich sytuacjach odprowadzić deszczówkę z jezdni.

Inwestycja za w sumie 17 milionów złotych w Katowicach i Sosnowcu ma pomóc zapobiegać takim sytuacjom na jednej z najruchliwszych dróg w Polsce – drodze ekspresowej S86 między Katowicami i Sosnowcem.

Na S86 po ulewach tworzą się ogromne rozlewiska

Na S86 są dwa miejsca, w których po większych ulewach tworzyły się ogromne zalewiska. Pierwszy to estakada w okolicy węzła Agata. Tu najczęściej zalewana była łącznica pod wiaduktem i drogi do niej prowadzące. Po większych opadach droga była zwykle zamykana, a odpompowywaniem deszczówki, w której utykały samochody – zajmowali się strażacy.

Drugie miejsce, o równie złej sławie, znajdowało się w Sosnowcu naprzeciwko salonu Mercedesa. Tu również, po obfitych deszczach droga była zalewana. Auta nie miały szans przejechać. Na ekspresówce tworzyło się prawdziwe jezioro.

W 2023 roku GDDKiA podpisała umowy na budowę nowych pompowni wody deszczowej. Które umożliwią jej bezpieczne i szybkie odprowadzenie z ekspresówki, nawet po nawalnych deszczach.

Budują nowe przepompownie pod estakadą przy Agacie w Katowicach

Przebudowa odwodnienia tego odcinka S86 ma usprawnić odbiór wód opadowych, monitorować działanie systemu oraz wyeliminować zastoiska wodne pod estakadą, które niejednokrotnie paraliżowały ruch drogowy. Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej wraz z terenami handlowymi przyległymi do pasa drogowego o pow. 2,41 ha i odpływie wód 289,6 l/s, oraz 100 m odcinka jezdni w kierunku Katowic drogi ekspresowej o pow. 0,22 ha i odpływie wód 40,1 l/s.

Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej systemu odwodnienia tego 600 m odcinka S86, zaczynającego się na wysokości zjazdu do ul. Szwedzkiej, a kończącego się na wysokości ul. Boh. Monte Casino w Katowicach, wynika, że istniejące tam wcześniej pompownie wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi i dolotowymi nie nadają się do dalszej eksploatacji. Mają zbyt małą wydajność i są w złym stanie technicznym, a na dodatek kanalizacja miejska ma niedostateczną przepustowość.

Zakres prac dla tej inwestycji przewiduje budowę nowej przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego, który pozwoli na magazynowanie nadmiaru wód opadowych, oraz odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych.

Ma to kosztować około 6,2 mln zł. Wykonawcą jest firma Keller Polska z Ożarowa Mazowieckiego.

Obecnie zaawansowanie na tej inwestycji wynosi 40 procent. Przewidujemy, że prace zakończą się do końca tego roku – powiedział nam Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Budowa odwodnienia S86 w Sosnowcu

Nieco później niż przy węźle Agata, rozpoczęły się prace związane z przebudową odwodnienia drogi ekspresowej S86 kilka kilometrów wcześniej – w Sosnowcu. Unowocześnienie i usprawnienie systemu odwodnienia wód deszczowych spływających z korpusu drogowego S86 w Sosnowcu to inwestycja za prawie 11 mln zł. Pozwoli ona zapewnić prawidłowe odwodnienie prawie 1,5 km odcinka S86 zaczynającego się około 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego a kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba.

Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej o pow. 8,52 ha i odpływie wód 930 l/s, oraz otaczającej go infrastruktury salonu samochodowego o pow. 2,64 ha i odpływie wód 236,4 l/s, ul. Daimlera o pow. 0,58 ha i odpływie wód 46,5 l/s oraz ul. Stalowej o pow. prawie hektara i odpływie wód 88,5 l/s. Powierzchnia, z której odprowadzane są wody do tego układu odwodnienia, odpowiada powierzchni prawie 18 boisk piłkarskich. Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy. Aby odprowadzić wodę z tak wielkiego obszaru, potrzeba by co najmniej dwóch rur o średnicy 1 m i to przy dużej prędkości przepływu.

To stare pompownie z lat 70. XX wieku

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA urządzenia obsługujące odwodnienie tego odcinka drogi pochodzą z lat 70. XX wieku i są już wyeksploatowane. Część podzespołów nie jest już produkowana i nie ma możliwości ich wymiany. Nie podlega więc wątpliwości konieczność modernizacji tego obiektu i dostosowania go do obowiązujących standardów technicznych np. w zdalny system sterowania.

Nowa przepompownia zasilana będzie z wybudowanej w ramach tego zadania stacji transformatorowej i przebudowanych sieci elektroenergetycznych na terenie byłej przepompowni. Zainstalowanie zostanie także nowe oświetlenie terenu przepompowni. Wykonawca wykona także nowe ciągi komunikacyjne na terenie przepompowni oraz przebuduje drogę dojazdową do przepompowni z drogi ekspresowej.

Wykonawcą jest Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa.

Kiedy zakończy się przebudowa?

- Zaawansowanie prac wynosi tu 88 procent. Wykonawca wystąpił z roszczeniem terminowym do 30 września. Obecnie weryfikujemy roszczenie - powiedział nam Szymon Haczyk z GDDKiA.

