Oddano kilkanaście kilometrów nowej S16 na Mazurach. To ważna trasa z Olsztyna do Ełku

13:28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do dyspozycji kierowców 13 kilometrów nowej trasy ekspresowej S16 i 3-kilometrową jednojezdniową obwodnicę Mrągowa. To odcinek Borki Wielkie – Mrągowo. S16 to droga prowadząca z Olsztyna do Ełku, gdzie łączy się z S61.

Spis treści

Nowy odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Nowy, oddany właśnie odcinek S16 przebiega przez Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie omija Mrągowo od strony południowo-zachodniej, tworząc jego jednojezdniową obwodnicę (DK16, DK59).

Na nowej drodze wybudowano dwa węzły drogowe i MOP:

Sorkwity

Bagienice

MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) w Marcinkowie.

Północna obwodnica Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

S16 jest w części ekspresowa, w części nie

Nowy, 16-km odcinek nie jest jednorodny, bo 13 kilometrów to wygodna droga o standardzie drogi ekspresowej a reszta to droga krajowa, jednojezdniowa.

Pierwsza, dłuższa część to odcinek od Borek Wielkich do skrzyżowania z obwodnicą Mrągowa. Ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Zbudowano też w dalszej części - około kilometrową, jednojezdniową DK59 od ronda na końcu zachodniej obwodnicy Mrągowa do skrzyżowania z S16. Powstał też jednojezdniowy wspólny przebieg DK16 i DK59 o długości około 2,3 km, od skrzyżowania z S16 do istniejącej DK16/59.

To kolejny odcinek nowej drogi ekspresowej S16

Nowa droga jest przedłużeniem dwujezdniowej trasy pomiędzy Biskupcem a Borkami, którą udostępniono kierowcom w 2014 roku.

W ramach budowy powstały urządzenia ochrony środowiska, w tym cztery przejścia dla dużych zwierząt (trzy górą nad drogą, jedno pod nią), zabezpieczenia akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

S16 Borki Wielkie - Mragowo - wykonawca, koszt budowy

Jak informuje GDDKiA, koszt budowy tego odcinka wyniósł ponad 625 mln zł,.

Generalnym wykonawcą była firma PORR.

Tak wygląda nowa ekspresowa S16 na Mazurach - GALERIA

Czytaj też: