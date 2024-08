Nowa zakopianka będzie przejezdna o miesiąc wcześniej. Kiedy otwarcie DK 47 Rdzawka - Nowy Targ?

12:27

Nowiutkim odcinkiem zakopianki Rdzawka - Nowy Targ pojedziemy szybciej, niż pierwotnie zakładano. O miesiąc. We wrześniu droga ma zostać udostępniona kierowcom. Jeszcze z ograniczeniami, ale to 16 km nowej dwupasmówki z, zapierającymi dech w piersiach, widokami na Tatry.

Kiedy otwarcie zakopianki Rdzawka – Nowy Targ?

Na budowanym właśnie 16-kilometrowym odcinku nowej zakopianki Rdzawka – Nowy Targ trwają ostatnie prace wykończeniowe. Drogowcy malują już linie na jezdniach i ustawiają oznakowanie. A to oznacza, że niebawem pojawią się tu kierowcy. Pierwotnie trasa miała być oddana do ruchu 9 października. I w tym terminie ma się zakończyć inwestycja, jednak droga zostanie udostępniona do ruchu o miesiąc wcześniej.

Tak potwierdzam, dla terminu zakończenia inwestycji nic się nie zmieni, ale dla kierowców owszem. We wrześniu udostępnimy trasę dla ruchu. Będą jeszcze na niej obowiązywały ograniczenia prędkości, bo będą trwały prace związane z połączeniem starej zakopianki z nowym odcinkiem. Nieczynny będzie w związku z tym węzeł Klikuszowa – powiedział nam Kacper Michna, rzecznik małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa nowego odcinka zakopianki

Obecnie na placu budowy oprócz oznakowania i malowania jezdni drogowcy kończą jeszcze prace na skarpach, oraz montują ekrany. Najwięcej pracy pozostało jeszcze na terenie wokół dróg dojazdowych.

Obiekty drogowe na DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Na nowej trasie powstaną nowe węzły i całkiem sporo nowoczesnych obiektów inżynierskich.

Na DK 47 Rdzawka – Nowy Targ powstaną cztery węzły:

węzeł Obidowa,

węzeł Klikuszowa,

węzeł Nowy Targ Zachód,

węzeł Nowy Targ Południe.

W sumie na tym odcinku zostanie wybudowanych sporo obiektów inżynierskich. To:

19 mostów i wiaduktów w głównym śladzie trasy,

7 wiaduktów w ramach dróg łącznikowych i bocznych

8 przejść dla zwierząt

10 przepustów

Przewidziano też ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (małych, średnich i dużych), przejścia dla zwierząt zintegrowane z obiektami mostowymi, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odwodnienia, pasy zieleni izolacyjnej, rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne, nasadzenia zieleni drogowej.

Drogę buduje firma Intercor.

