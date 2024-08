Kolejowy most z włókien węglowych w Kostrzynie nad Odrą już gotowy. To światowy unikat

12:11

Zobacz galerię 23 zdjęcia Autor: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

W Kostrzynie nad Odrą otwarto pierwszy na świecie most wybudowany z użyciem włókien węglowych. Nowy most na Odrze zastąpił starą konstrukcję zbudowaną w 1867 roku. Transgraniczny most umożliwi pociągom kursowanie z prędkością nawet do 120 km/h. Inwestycja miała spore opóźnienie.

Spis treści

Most w Kostrzynie nad Odrą oddany

Przeprawę otwarto w końcówce lipca 2024 roku. Jeżdżą już po niej pociągi. Inwestycję oddano z ogromnym, prawie dwuletnim opóźnieniem. Pierwotnie most miał zostać oddany do użytku pod koniec 2022 roku, potem 2023 roku. Opóźnienie było spowodowane zastosowaniem niewystarczającej ochrony antykorozyjnej mostu. Zostało to zbadane w ekspertyzie, zgodnie z którą konieczne było usunięcie zabezpieczenia antykorozyjnego z całej powierzchni konstrukcji (11 000 metrów kwadratowych). W kolejnym etapie nałożono nowe zabezpieczenie antykorozyjne. Powodem opóźnień były też braki kadrowe w firmach budowlanych realizujących prace.

Cała inwestycja kosztowała około 65 milionów euro.

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwszy na świecie most z włókien węglowych gotowy

Nowoczesny most ma stalowe przęsła o długości 130 metrów. Jest pierwszym na świecie sieciowym kolejowym mostem łukowym z wieszakami z włókien węglowych. Projekt mostu wykonała firma architektoniczna Schüßler-Plan z Berlina. Wspólnie z Knights Architects z Londynu stworzyli projekt sieciowego mostu łukowego o długości 260 metrów. 130 metrów to część znajdująca się bezpośrednio nad nurtem Odry.

Most w Kostrzynie przygotowany do późniejszej elektryfikacji

Nowy most będzie miał także dwa tory. Obiekt wybudowano tak, by był już przygotowany do późniejszej elektryfikacji. Obecnie bowiem na tej linii jeździły tylko składy spalinowe. W przyszłości pociągi będą mogły poruszać się po obiekcie z prędkością do 120 km/h zamiast dotychczasowych 30 km/h. Zwiększa to przepustowość tras i skraca czas podróży.

Stary most w Kostrzynie pocięto na kawałki

Stary most został pocięty na kawałki i rozebrany. Dwustumetrowe stalowe przęsła zastępowane są nowoczesnymi konstrukcjami z użyciem wieszaków wykonanych z włókien węglowych. To podatne na rozciąganie i bardzo trwałe materiały. Na dodatek, lżejsze od stalowych konstrukcji. Zastosowanie włókien węglowych to unikatowe rozwiązanie w skali świata.

Czytaj też: Kiedy otwarcie mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą? Transgraniczny most z włókien węglowych budują niemieckie koleje

Nowy most na Odrze zastąpił starą konstrukcję zbudowaną w 1867 roku. Wiadukt kolejowy łączył wówczas Berlin z Prusami Wschodnimi i Zachodnimi w ramach tzw. Kolei Wschodniej. Został poważnie uszkodzony podczas I wojny światowej,ale został odbudowany w 1920 roku z części innych zniszczonych mostów. Most był również przedmiotem silnych sporów podczas II wojny światowej. Pociągi spalinowe mogły kursować po starym obiekcie z prędkością zaledwie 30 km/h.

Tak wygląda most z włókien węglowych w Kostrzynie nad Odrą - ZDJĘCIA

Zobacz galerię 23 zdjęcia Autor: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

Czytaj też: