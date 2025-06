Koniec budowy drogi ekspresowej S3 do granicy z Czechami. Jest konkretna data

Pod koniec czerwca 2025 kierowcy będą mogli przejechać dwiema jezdniami praktycznie całą drogą ekspresową S3 w zachodniopomorskiem. Wciąż w budowie jest 33-km odcinek miedzy Świnoujściem i Troszynem. To oznacza, że cała S3 od granicy z Czechami do Świnoujścia będzie już przejezdna, co nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że budowa się zakończy. Prace będą trwały dalej, ale droga zostanie już udostępniona kierowcom. Niewykluczone jednak będą ograniczenia prędkości na tych odcinkach.