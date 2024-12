Dni dworca w Częstochowie są policzone. Zastąpi go bardziej nowoczesny i funkcjonalny obiekt

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: PKP S.A. Tak ma wyglądać nowy dworzec w Częstochowie - wizualizacje

Z kolejowego krajobrazu Częstochowy zniknie oddany w latach 90. dworzec. Metal i lustrzane szkło były przez z ostatnie 28 lat symbolami Miasta Pielgrzymów. Niefunkcjonalny dworzec z rozbudowanym pasażem nad torami ostatecznie zostanie rozebrany. PKP ogłosiła przetarg na wykonawcę nowego.

Dworzec w Częstochowie się nie sprawdził. Nie jest funkcjonalny

Dni dworca kolejowego w Częstochowie są policzone. Postmodernistyczny – szklano-stalowy budynek będzie rozebrany. PKP właśnie ogłosiły przetarg na wykonawcę nowego obiektu, lub właściwie kompleksu obiektów – dworca PKP i autobusowego.

Oddany z pompą w 1996 roku obecny dworzec nie sprawdził się. Jego funkcjonalność kwestionowano od początku, choć też od początku miał być, i przez chwilę nawet był, symbolem wchodzącego w XXI wiek miasta. Lokale użytkowe, których większość zaprojektowano w pasażu nad torami i peronami, kompletnie się nie sprawdziły. Właściwie od początku stały puste. Już jakiś czas temu przestały działać „atrakcje” przydworcowe takie jak np. fontanny. Bardzo często pasażerowie muszą się wspinać po schodach, bo problem z normalnym funkcjonowaniem mają też ruchome schody.

Dworzec w Częstochowie nie został zabytkiem

I choć przez wielu dworzec jest uznawany za ikonę polskiego postmodernizmu, architektoniczną perełkę, którą należałoby chronić – tak się nie stanie. Były nawet zakusy wpisania dworca na listę obiektów zabytkowych. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Wojewódzki konserwator zabytków uznał, że obiekt z 1996 roku nie jest dziełem minionej epoki i jego ewentualna ochrona nie leży w kompetencjach wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konserwator argumentował, że do rejestru zabytków wpisuje się zabytki o charakterze unikatowym w skali regionu lub o znaczeniu ponadregionalnym, a także obiekty o walorze typologicznym. Ważne jest jednak, aby miały one wyjątkową wartość historyczną, naukową lub artystyczną, uzasadniającą szczególną ochronę prawną, która jest badana w toku postępowania. Dworzec w Częstochowie nie spełniał tych warunków, stąd postępowanie o wpisanie go do rejestru zabytków umorzono w kwietniu 2024 roku.

Postmodernistyczny dworzec w Częstochowie zastąpił barak z lat 80.

Gwoli ścisłości należy dodać, że obecny dworzec zastąpił stary „barak” jaki pełnił rolę dworca w Częstochowie w latach 80. minionego wieku. Obiekt był powodem do wstydu dla miasta, bo mieściła się tam kasy i dość obszerna poczekalnia, w której najczęściej przebywali i nocowali bezdomni.

PKP ogłasza przetarg na wykonawcę nowego dworca w Częstochowie

Teraz już wiadomo co się stanie z częstochowskim dworcem, bo spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiła postępowania przetargowe obejmujące wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad inwestycją dworzec Częstochowa Główna.

Po rozbiórce istniejącego dworca powstanie tu zupełnie nowy kompleks pełniący funkcję węzła intermodalnego. Ma się tu mieścić zarówno dworzec kolejowy jak i terminal autobusowy.

Tak ma wyglądać nowy dworzec w Częstochowie

Kompleksowa inwestycja obejmuje przebudowę terminala autobusowego, jak również ronda znajdującego się w pobliżu dworca, co umożliwi włączenie go komunikacyjnie do sieci dróg publicznych. Z myślą o bezpieczeństwie pasażerów zostanie przesunięta strefa wejściowa na dworzec, w celu rozdzielenia strefy ruchu pieszego i kołowego, wynikającego z planowanego wprowadzenia autobusów w bezpośrednie sąsiedztwo dworca PKP.

Nowoczesny dworzec PKP zostanie wyposażony w innowacyjną platformę PSIM integrującą i umożliwiającą kompleksowe zarządzanie systemami bezpieczeństwa, automatyki budynkowej, łączności czy transportu. Budynek zostanie również dostosowany do potrzeb nowych najemców, co obejmuje zapewnienie odpowiedniego przyłącza elektrycznego, czy instalacji wodno-kanalizacyjnych, które w obecnym budynku są niewystarczające. W nowym projekcie uwzględnione zostało także zaadaptowanie nieruchomości do obecnych europejskich wymogów dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, osób niedowidzących i niedosłyszących.

Są pieniądze na budowę nowego dworca w Częstochowie

Decyzje o budowie nowego dworca podjęto już kilka lat temu, jednak wciąż brakowało na nią pieniędzy na realizację tych zamierzeń. W listopadzie 2024 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umieściło inwestycję na liście projektów zidentyfikowanych do finansowania z programu unijnego FEnIKS 2021-2027. Całkowity koszt inwestycji zostanie potwierdzony i ogłoszony po wybraniu wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym.

Według statystyk Urzędu Transportu Kolejowego tylko w 2023 r. ze stacji Częstochowa skorzystało 3,69 mln pasażerów, to o 300 tys. więcej, niż w roku poprzednim (3,39 mln). Pieniądze na inwestycje dworcowe PKP idą za pasażerem – mówi Paweł Lisiewicz, członek Zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Częstochowa na trasie dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Przypomnijmy, że stacja Częstochową jest częścią dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. To była pierwsza linia kolejowa w ówczesnym Królestwie Polskim i druga w Imperium Rosyjskim. Łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego (Galicją). Była pierwszą linią kolejową na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego Pierwszy odcinek wybudowano w 1845 roku, a pierwsze pociągi dojechały do Częstochowy w 1846 roku.

