Przecisną żelbetowy wiadukt pod międzynarodową linią kolejową w Oświęcimiu

Żelbetowy wiadukt przecisną pod międzynarodową linią kolejową w Oświęcimiu

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: GDDKiA Tam gdzie normalnie powstałby wiadukt nad torami – tu – trzeba przecisnąć go pod torami

Na razie wbijają pod torami stalowe rury, potem wepchną tam żelbetowy wiadukt. Na budowie obwodnicy Oświęcimia rozpoczęło się jedno z największych wyzwań – budowa obwodnicy Oświęcimia pod torami kolejowymi. Na taką skalę, prawdopodobnie, nie robił tego jeszcze nikt w Polsce. Zastosują tam technologię pipe roofingu.

Budowa obwodnicy Oświęcimia (DK 44) pod nadzorem konserwatora zabytków

Budowa obwodnicy Oświęcimia to jedna z ciekawszych inwestycji drogowych, jakie obecnie odbywają się w Polsce. To będzie trasa, która jest budowana także pod nadzorem konserwatora zabytków. Dlaczego? Bo to droga, która biegnie około 600 – 700 metrów od terenów Muzeum Auschwitz. To też powód specjalnych wymagań, jakie trzeba spełnić podczas realizacji tej inwestycji. Jednym z wymogów jest to, by budowana nowa trasa, nie była widoczna z terenów Auschwitz, by nie zmieniła znacząco krajobrazu widzianego z tego miejsca.

To droga budowana najniżej jak się da. Wszystko po to by nie zasłaniać krajobrazu wokół Muzeum Auswchitz – mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Tej linii kolejowej nie można zamknąć, czyli wiadukt pod torami

Tam gdzie normalnie powstałby wiadukt nad torami – tu – trzeba przecisnąć go pod torami. To jedno z największych wyzwań inżynieryjnych na tej budowie, choć oczywiście - niejedyne.

Właśnie rozpoczęło się przygotowanie do tej skomplikowanej operacji.

W skrócie będzie to wyglądało tak.

Międzynarodowa linia kolejowa łącząca Polskę z Czechami i Słowacją, która biegnie na powstającym przejazdem – będzie cały czas funkcjonowała. Oczywiście możliwe są krótkie wyłączenia, ale nie kilkumiesięczne, na czas budowy całego przejazdu pod torami.

Czytaj też: Obwodnica Oświęcimia to odcinek specjalny ważnej drogi, która połączy Małopolskę z województwem śląskim

Wbijają stalowe rury pod torami kolejowymi

Drogowcy już wybrali grunt w śladzie, w którym będzie biegła droga. Pozostała nietknięta część z torami kolejowymi. Zaczęło się tam już wbijanie w tak powstały „nasyp” - stalowych rur. Rury są przeciskane „na wylot” pod torami. Tworzą obrys konstrukcji, jaka zostanie później wciśnięta w ich miejsce.

Żelbetowa konstrukcja dopiero powstanie. Będzie to prostopadłościan, odlany na wymiar, by podczas wpychania – wypychał rury i zajmował ich miejsce pod torami kolejowymi. Ten wpychany powolutku prostopadłościan, jak już wspomniałem, będzie zajmował miejsce rur i wypychał rury po drugiej stronie przejazdu kolejowego – powiedział nam Kacper Michna.

Potem koparki wybiorą ziemię z wsuniętego prostopadłościanu. W ten sposób żelbetowa konstrukcja zostanie wepchnięta pod tory nie powodując konieczności zamykania ruchu kolejowego w tym miejscu.

Praktycznie teren budowy obwodnicy Oświęcimia to teren podmokły. Więc do wyzwań kosntrukcyjno-inżynieryjnych dochodzi jest problem poradzenia sobie z wysokim poziomem wód gruntowych w tym miejscu.

Wsunęli wiadukt w nasyp kolejowy w Częstochowie

Jak twierdzą drogowcy podobną technologię stosuje się w Polsce już z powodzeniem. W ubiegłym roku w podobny sposób wepchnięto m.in. wiadukt pod nasyp z torami kolejowymi w Częstochowie. Były jednak różnice. Tam wsunięto żelbetową, gotową konstrukcję wiaduktu w nasyp, po wcześniejszym jego rozkopaniu. Na czas operacji trzeba było bowiem rozebrać nasyp i tory kolejowe biegnące po nim. Trwało to jednak zaledwie 26 godzin.

W Oświęcimiu tory pozostaną cały czas na swoim miejscu. Przejazd zostanie przeciśnięty pod nimi.

- Nigdzie jednak chyba nie zrobiono tego w takiej skali. Pod torami będą bowiem przebiegały dwie jezdnie obwodnicy Oświęcimia trzecia jezdnia - ulica Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu – mówi Kacper Michna.

Zobacz galerię 25 zdjęć Autor: MZD Częstochowa Ważąca 2 tys. ton betonowa konstrukcja popychana hydraulicznymi siłownikami, wjechała w przygotowany w nasypie otwór z prędkością 2,6 metrów na godzinę. Wszystko trwało 26 godzin. To wydarzyło się w Częstochowie

Budowa "wsuwanego" przejazdu pod torami metodą pipe roofingu

Cała operacja budowy tego wiaduktu odbywa się metodą pipe roofingu. Na czym polega?

Technologia pipe roofing służy do budowy tuneli i bezkolizyjnych przejść pod drogami i liniami kolejowymi w szczególności tam, gdzie przerwanie ruchu nad powstającym tunelem nie jest możliwe.

Technologia ta polega na wykonaniu obudowy złożonej z szeregu stalowych rur przeciskowych o średnicy od 500 do 1000 mm połączonych ze sobą stalowymi zamkami. Rury zostają następnie zaślepione i zabetonowane. Dopiero w w takie sposób przygotowane miejsce będzie wciskana żelbetowa konstrukcja wiaduktu.

W ten sposób budowano jeden z wiaduktów pod linią kolejową na obwodnicy Włocławka. Wykonywała go w 2005 roku firma Polbud Pomorze.

Obwodnica Oświęcimia - dwupasmówka niewidoczna z Muzeum Auschwitz

Obwodnica Oświęcimia będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Będzie miała nieco ponad 9 kilometrów długości i będzie nową częścią drogi krajowej nr 44. Można też powiedzieć, że będzie też nieoficjalną częścią drogi ekspresowej S1, która powstaje obecnie w województwie śląskim. Obwodnica Oświęcimia przebiegać będzie po nowym śladzie i formalnie nie będzie miała statusu drogi ekspresowej. Będzie się jednak łączyła z ekspresową S1 na węźle Oświęcim. To węzeł, który powstaje właśnie w ramach budowy S1. Połączenie DK 44 z S1 znacznie uprości połączenia drogowe mieszkańcom Oświęcimia, bo wjeżdżając na S1 mogą szybko dostać się tą drogą np. do A4 w Mysłowicach. Obwodnica będzie biegła przez województwa: małopolskie i śląskie, powiaty: oświęcimski i bieruńsko - lędziński, gminy: Bojszowy i Oświęcim. Ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego.

Kiedy będzie gotowa obwodnica Oświęcimia?

Termin oddania obwodnicy Oświęcimia był zmieniany. Poczałkowo obwodnica Oświęcimia miała być gotowa w kwietniu 2024 roku. Tak się jednak nie stało. Były dwa główne powody, które sprawiły, że termin został wydłużony.

- Obecnie aktualny jest termin ukończenia tej inwestycji w połowie przyszłego roku, czyli w połowie 2026 roku. Termin został zmieniony z dwóch głównych powodów. Pierwszy powód to opóźnienie w otrzymaniu ZRID-u dla tej inwestycji, a drugi ze względu na zmianę technologii i konieczność przejścia pod torami przeciskiem, bo nie można było zamknąć linii kolejowej w tym miejscu – mówi Kacper Michna.

