Gotowa jest kolejna nowa ekspresówka nad morzem. Dobudowano drugą jezdnię

Od dziś kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie na dotychczas jednojezdniowej obwodnicy Słupska. To część drogi ekspresowej S6, wybudowanej jeszcze w 2010 roku. Wówczas powstała jednak tylko jedna jezdnia, dająca kierowcom tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dziś się to zmieni, bo kierowcy dostaną do użytku pełnoprawną dwupasmówkę.