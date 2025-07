Spis treści

Jest przetarg na STEŚ dla S8 Bardo - Kłodzko

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium techniczno-środowiskowego zostało opublikowane 2 lipca.

W latach 2017-2021 została opracowana dokumentacja STEŚ dla całego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem. W 2021 r. odcinek Bardo – Kłodzko został wyodrębniony z opracowania. Biuro projektowe, które teraz wygra przetarg na STEŚ dla wspomnianego odcinka, musi wypracować propozycje przebiegu trasy. Projektanci przeanalizują trzy warianty: beztunelowy i tunelowy (z wykorzystaniem wariantów z wcześniejszych prac przygotowawczych) oraz dodatkowy przebieg zbliżony śladem do istniejącej DK8.

Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy.

Przypomnijmy, że odcinek Bardo - Kłodzko będzie częścią drogi ekspresowej S8, która po ukończeniu budowy, będzie biegła od granicy z Czechami do Białegostoku i potem do granicy z Litwą. Na razie długość tej trasy wynosi 534 km i możemy nią jechać od Kobierzyc na Dolnym Śląsku do przedmieść Białegostoku.

Budowa S8 na Dolnym Śląsku - postęp prac

Realizację drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Bardem GDDKiA podzieliła na sześć krótszych odcinków o łącznej długości około 64 km. Będzie ona przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc trasy S8 biegnącej aż od Białegostoku. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

S8 - Kobierzyce - Łagiewniki

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami to trzy odcinki realizacyjne. W grudniu 2023 r. podpisano umowy z ich wykonawcami i obecnie trwają prace projektowe.

Pierwszy odcinek o długości 7,5 km, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe, realizuje Strabag Infrastruktura Południe za kwotę 309,8 mln zł.

Drugi, pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski o długości 13,8 km, realizuje firma PORR za kwotę ponad 401,1 mln zł.

Trzeci odcinek o długości 11,2 pomiędzy węzłami Jordanów Śląski i Łagiewniki Zachód wykona firma Budimex za kwotę 355,6 mln zł. 14 października 2024 r. wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji planowane jest w III kw. 2025 r.

S8 - Łagiewniki - Niemcza

Dla S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza (9,3 km) trwa jeszcze postępowanie przetargowe i w tym roku GDDKiA planuje podpisać umowę z wykonawcą. Natomiast w styczniu 2025 podpisano umowę na realizację odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami. Odcinek o długości 7,9 km zrealizuje firma Mostostal Warszawa za kwotę prawie 306 mln zł.

S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

Dla prawie 14-kilomoterowego odcinka Ząbkowice Śląskie – Bardo, w czerwcu 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Jest nim Grupa Mirbud, a wartość inwestycji wynosi ponad 378 mln zł. 14 kwietnia 2025 r. wykonawca złożył do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji planowane jest w IV kw. 2025 r.

Kiedy koniec budowy S8 Wrocław Kłodzko?

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko i oddanie trasy do ruchu planowane jest (w zależności od odcinka) w latach 2028-2033.

Dla dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami, GDDKiA jest na etapie opracowań studialnych.

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.