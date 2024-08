Wykonawca czekał aż ponad półtora roku. Wreszcie przekazano mu plac budowy

Kolejny odcinek S1 wchodzi w fazę budowy. Wykonawca przejął plac budowy na S1 Bieruń - Oświęcim

14:18

W końcu – kolejny odcinek drogi ekspresowej S1 czyli S1 Bieruń – Oświęcim dostał pozwolenie na budowę. Wykonawca czekał na jego wydanie ponad półtora roku. Dziś, wreszcie, przekazano mu plac budowy, dzięki czemu mogą się zacząć prace budowlane. Na pozwolenie na budowę czeka w Śląskiem jeszcze jeden nowy odcinek S1 Mysłowice Kosztowy – Bieruń.

Spis treści

Strabag przejmuje plac budowy S1 Bieruń - Oświęcim

Dziś, czyli 20 sierpnia 2024 roku firma Strabag przejęła wreszcie plac budowy kolejnego, nowego odcinka drogi ekspresowej S1 Bieruń – Oświęcim. Na wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) wykonawca czekał ponad półtora roku. To całkiem sporo. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono 23 stycznia 2023 r. Jak tłumaczy GDDKiA, na długi czas oczekiwania na uzyskanie tej decyzji wpływ miały przedłużające się procedury administracyjne, w tym uzyskanie decyzji wodnoprawnej oraz uprawomocnienie się decyzji środowiskowej.

Odcinek S1 Bieruń - Oświęcim jest jednym z dwóch ostatnich, które czekały na pozwolenie na budowę. Drugim jest 10-kilometrowa część S1 Mysłowice Kosztowy – Bieruń. Tu wciąż jeszcze brak decyzji ZRID. Wykonawca, czyli firma Budimex nie przejął jeszcze placu budowy. GDDKiA liczy na to, że ZRID dla tej inwestycji zostanie wydany w październiku tego roku.

Długa historia przetargów na odcinki S1 Mysłowice - Oświęcim

Wybór wykonawców na wspomniane dwa odcinki miał dość długą i zagmatwaną historię. Początkowo GDDKiA ogłosiła jeden przetarg na w sumie nieco ponad 13 km nowej S1 Kosztowy – Oświęcim. Wówczas jedyną ofertę, która zmieściła się w budżecie GDDKiA złożyła chińska firma China State Construction Engineering. Firma została jednak wykluczona z tego przetargu decyzją GDDKiA, bo zabrakło konkretnych wyjaśnień na etapie sprawdzania oferty tego wykonawcy. Chińczycy odwołali się od tej decyzji do KIO, która przyznała im racje. Wtedy GDDKiA odwołała się od decyzji KIO do sadu. Sąd nie przyznał racji GDDKiA i umorzył postępowanie.

Historia miała jednak ciąg dalszy, bo po uprawomocnieniu się decyzji KIO – GDDKiA unieważniła cały przetarg, a następnie ogłosiła nowy – dzieląc inwestycję na dwa odcinki – Kosztowy – Bieruń i Bieruń - Oświęcim.

Po również dość długiej batalii przetargowej w końcu udało się wyłonić wykonawców obu tych odcinków.

Pierwszym z nich był odcinek Bieruń – Oświęcim, w skład którego wchodziła tzw. obwodnica Bierunia. Początkowo GDDKiA, by przyspieszyć budowę tej ważnej części S1 chciała powierzyć jej wykonanie z wolnej ręki wykonawcy kolejnego odcinka między Oświęcimiem i Dankowicami.

Odbyły się nawet udane negocjacje, jednak od takiej formy powierzenia budowy odwołała się firma Strabag. I to właśnie tej firmie sąd przyznał rację i GDDKiA musiała ogłosić normalny przetarg. Zakres inwestycji to projekt i budowa drogi ekspresowej S1 oraz odcinkiem drogi będącym łącznikiem pomiędzy węzłem Bieruń a układem drogowym Bierunia. To właśnie ta część drogi ekspresowej S1 uzyskała pozwolenie na budowę, a wykonawca, którym ostatecznie jest firma Strabag mógł przejąć plac budowy.

S1 Bieruń – Oświęcim – zakres prac

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S1 pomiędzy Bieruniem a węzłem Oświęcim o długości około trzech kilometrów. Powstanie również odcinek drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w ramach DK44 o długości około 2,7 km (obwodnica Bierunia) oraz dodatkowa jezdnia do obsługi ruchu lokalnego pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia.

S1 Bieruń – Oświęcim – kiedy otwarcie?

Wartość umowy na budowę S1 Bieruń – Oświęcim to ponad 212 mln zł. To inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawcą jest firma Strabag, z którą GDDKiA podpisała umowę 30 listopada 2021 r. Zakończenie tej inwestycji powinno nastąpić w III kwartale 2026 r.

Droga ekspresowa S1 w Śląskiem – kiedy będzie gotowa?

W Śląskiem trwa budowa blisko 40-kilometrowego odcinka S1 od Mysłowic do Bielska-Białej.

Łączna wartość umów na realizację czterech odcinków S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to prawie 2,3 mld zł.

Jak informuje GDDKiA, termin oddania całej drogi nieco się przesunie w stosunku do początkowych planów. Na początku, cała nowa S1 miała być gotowa w 2023 roku. Tak się jednak nie stało. Nowe terminy są dużo bardziej odległe.

Zgodnie z naszymi szacunkami zakończenie prac dla odcinków od Mysłowic do Oświęcimia powinno nastąpić w III kwartale 2026 r. Dla budowanych już odcinków Oświęcim – Dankowice i Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów termin zakończenia to II kwartał 2025 r. - informuje GDDKiA.

S1 obejście Węgierskiej Górki

W budowie jest też 8,5 km odcinek S1 tzw. obejście Węgierskiej Górki czyli cześć między Milówką i Przybędzą. Ten odcinek będzie gotowy najwcześniej pod koniec 2025 roku.

S1 Dąbrowa Górnicza - Lędziny

Przebudowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza – Lędziny będzie realizowana w dotychczasowym przekroju, zgodnie z posiadanymi Programami Inwestycji. Po ukończeniu wszystkich odcinków S1 możliwa będzie miarodajna analiza rozkładu ruchu na tej trasie. Na tej podstawie będą mogły zostać podjęte decyzje o ewentualnej rozbudowie S1 o dodatkowy pas.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki w Beskidach. Kiedy otwarcie S1?

S1 Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przechodzącego przez miasto odcinka o długości 2,7 km podpisano 25 października 2019 r. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. 9 sierpnia 2023 r. otrzymaliśmy zamienną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028.

Dla dłuższego, ponad 4-kilometrowego odcinka od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca, trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji rozbudowy. Umowę ma zostac podpisana pod koniec roku. Inwestycja ma być realizowana w systemie tradycyjnym w latach 2028-2030.

S1 Sosnowiec – Lędziny – rozbudowa w planach

W tym przypadku dopiero zaczynają się prace nad opracowaniem dokumentacji rozbudowy, które GDDKiA podzieliła na cztery części. Umowę dla odcinka rozpoczynającego się przed węzłem Porąbka i kończącego na wysokości ul. Inwestycyjnej w Sosnowcu, o długości 4,8 km, podpisano 7 lutego 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie DŚU może nastąpić pod koniec tego roku. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028. Wyłączony z tego odcinka jest ponad kilometrowy fragment projektowany przez gminę Sosnowiec, na którym powstanie węzeł Klimontów.

Dla dwóch kolejnych odcinków, pomiędzy ul. Inwestycyjną i węzłem Sosnowiec Jęzor (2,7 km) i dalej do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach (również 2,7 km) umowy z biurem projektowym podpisano 1 czerwca 2022 r. Dla pierwszego odcinka DŚU uzyskano 31 maja br., a dla drugiego 24 kwietnia br. Projektanci pracują obecnie nad projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz materiałami do wniosków o decyzje ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2028.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ostatniego odcinka rozpoczynającego się za węzłem Brzęczkowice i kończącego na zaprojektowanym węźle Kosztowy II w Mysłowicach (5,4 km) podpisano 5 lipca 2019 r. Jest także już decyzja środowiskowa . Obecnie opracowywany jest projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2027.

