Ogromny "pająk" na szczycie komina w Zdzieszowicach dosłownie go zjada

Koparka „zjada” 180-metrowy komin elektrociepłowni w Zdzieszowicach. To część inwestycji ArcelorMittal wartej 250 mln

9:27

Koparka na szczycie 180-metrowego komina koksowni w Zdzieszowicach „zjada” go od kilku miesięcy. Komin znika w szybkim tempie. Zastąpił go inny, niższy o połowę obiekt. To część inwestycji ArcelorMittal wartej 250 mln zł. Metoda likwidacji komina nie jest przypadkowa. Nie dało się go wysadzić.

Rozbiórka komina w Zdzieszowicach

180-metrowy komin elektrociepłowni w Zdzieszowicach od lat górował nad panoramą tego miasta. Na należącym do Koksowni Zdzieszowice terenie, gdzie stoi rozbierany komin trwa największa w ostatnim czasie modernizacja tego zakładu, warta 250 mln złotych. Sama rozbiórka komina kosztuje 3 mln zł. Koksownia jest własnością koncernu ArcelorMittal.

Komin w Zdzieszowicach z lat 70 XX wieku

Ogromny komin nie jest już potrzebny koksowni. Powstał w latach 70. minionego wieku. Stąd decyzja o jego rozbiórce. Podobne obiekty często się po prostu wysadza, przy pomocy materiałów wybuchowych, W tym przypadku było to niemożliwe. Dlatego inwestor musiał wybrać inną, mniej wybuchową metodę pozbycia się komina.

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ze względu na bliskość pracujących instalacji na wydziale węglopochodnych oraz baterii koksowniczych nie mogliśmy wyburzyć komina poprzez detonację. Zdecydowaliśmy się na czasochłonną, ale mniej inwazyjną metodę „zjadania”, czyli sukcesywnego kruszenia i rozbierania komina do wewnątrz. Tempo prac było uzależnione od warunków pogodowych, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem – wyjaśnia Artur Adamowicz, kierownik wsparcia w zdzieszowickiej koksowni ArcelorMittal Poland.

Jak wygląda rozbieranie komina koksowni w Zdzieszowicach?

Metoda „zjadania” to nic innego jak rozbieranie obiektu przy pomocy koparki. Specjalna koparka do wyburzania komina została zamontowana na szczycie komina. Najpierw kruszyła konstrukcję od szczytu aż do wysokości 16 metrów, a teraz ciężki sprzęt rozbiera resztę komina. Codziennie pracuje na tym placu budowy kilkanaście osób.

Ogromna inwestycja w Koksowni Zdzieszowice

Wyburzenie starego i budowa nowego komina to część zakrojonej na szeroką skalę modernizacji zdzieszowickiej koksowni. W zakładzie trwa bowiem budowa instalacji redukcji tlenków azotu w spalinach i modernizacja trzech kotłów elektrociepłowni. Ponadto odbudowywany jest także zbiornik wyrównawczy gazu koksowniczego, który pozwala ustabilizować ciśnienie tego gazu w sieci wewnętrznej. Prace modernizacyjne zakończą się do 2026 roku.

Czytaj też: