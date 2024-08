Ruszyła przebudowa DK 94 w Olkuszu. Powstanie m.in. dwupoziomowy węzeł i rondo turbinowe

Zobacz galerię 50 zdjęć Autor: GDDKiA Inwestycja obejmuje 4,4 km trasy. Zaczyna się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięga prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską.

19 sierpnia ruszyły roboty drogowe na DK 94 w Olkuszu. To alternatywna do płatnej autostrady A4 trasa ze Śląska do Krakowa. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na tej trasie i nie tylko, bo na autostradzie A4 także remonty trwają pełną parą. W Olkuszu przebudowanych zostanie sześć skrzyżowań. Powstanie dwupoziomowy węzeł i rondo turbinowe.

Spis treści

Przebudowa DK 94 w Olkuszu ruszyła

Rozpoczęły się roboty drogowe na popularnej „drodze krakowskiej”, jak DK 94 przez Olkusz nazywają często Ślązacy., To jedna z popularniejszych i co ważne darmowych – tras z aglomeracji śląskiej do Krakowa, ale też część bardzo ważnego szlaku komunikacyjnego będącego alternatywą dla autostrady A4, wciąż płatnej na odcinku Katowice - Kraków.

W poniedziałek 19 sierpnia zamknięto całkowicie południową jezdnię (w kierunku Krakowa) „starej czwórki” w Olkuszu na całej długości inwestycji, od okolic Grodziska na ul. Staromiejskiej do skrzyżowania z ul. Pakuską. Ruch w obu kierunkach odbywa się drugą jezdnią, którą dotąd samochody jeździły tylko w kierunku Dąbrowy Górniczej.

Przebudowa DK 94 w Olkuszu – zakres prac

To wielka przebudowa i oczekiwana modernizacja tego odcinka krajówki. Według ostatniego generalnego pomiaru ruchu – przejeżdża tędy dziennie 32 641 pojazdów. A to oznacza ogromne natężenie ruchu i, niezbyt już przystosowaną do jego obsługi, infrastrukturę drogową, która zostanie właśnie przebudowana.

Co się zmieni na DK 94 w Olkuszu?

Inwestycja obejmuje 4,4 km trasy. Zaczyna się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięga prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym krótkim fragmencie kompleksowo zostanie przebudowanych sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś.

Powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy w Olkuszu

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, powstanie dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa.

Poza tym zostanie przebudowanych jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 -

z ul. Gwarków i ul. Wspólną,

z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza,

z ul. Wiejską i ul. Słowackiego,

z ul. Wyszyńskiego.

Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Poza jezdnią trasy głównej zostaną również wykonane prace, które poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, zostaną zbudowane ekrany akustyczne. Poprawione zostanie odwodnienie tego terenu. Zamontujemy też nowoczesne oświetlenie, które poprawi widoczność pieszych. Przebudujemy również niektóre drogi lokalne wzdłuż DK94, powstaną też dodatkowe jezdnie wzdłuż drogi krajowej.

Dwa przetargi na remont tego odcinka DK94

Przebudowa DK 94, na Śląsku zwanej też „drogą krakowską” ma trwać dwa lata. Wykonawcą jest konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex, które przebuduje ten odcinek za 217,5 mln zł.

Jak już informowaliśmy wiosną, wykonawcę wybrano dopiero w drugim przetargu, bo pierwszy trzeba było unieważnić. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała bowiem wówczas, że oferta konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex (217,5 mln zł) jest rażąco niska, o prawie 100 mln niższa od zakładanego na ten cel budżetu, który wyniósł 311 mln zł.

Po otrzymaniu wyjaśnień uznaliśmy je za niewystarczające i oferta konsorcjum nie została wzięta pod uwagę przy wyborze. Wybraliśmy firmę Strabag. Odrzucony wykonawca skorzystał jednak z prawa do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i wygrał. Zgodnie z wyrokiem powtórzyliśmy ocenę i wybór, wskazując ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą – informowali wówczas przedstawiciele GDDKiA w Krakowie.

