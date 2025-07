W trakcie budowy wykorzystujemy zrównoważone materiały, m.in. stosujemy humus przesiewany do ponownego wykorzystania w pracach rekultywacyjnych, drewno z certyfikatem FSC lub PEFC potwierdzającym jego legalne i zrównoważone pochodzenie, a także kruszywo z recyklingu wykorzystywane do utwardzania nawierzchni. Przykładamy ogromną wagę do tego, by inwestycje, których jesteśmy generalnym wykonawcą, w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko – mówi Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny w Harden Construction.