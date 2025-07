Spis treści

TRIBE Krakow Old Town – nowy rozdział w strategii Essendi

TRIBE Krakow Old Town to strategiczna inwestycja, dzięki której Essendi wzmacnia swój portfel w Europie. Projekt jest efektem współpracy grupy hotelarskiej z jej wieloletnim partnerem – międzynarodową siecią hotelową Accor. Inwestycja została zrealizowana w modelu zintegrowanym – Essendi jest właścicielem gruntu, a jednocześnie pełni rolę inwestora, właściciela i operatora hotelu.

Nowo otwarty TRIBE Krakow Old Town to już siódmy obiekt tej grupy hotelarskiej w Krakowie. Wraz z sąsiadującym hotelem Mercure Krakow Old Town tworzy kompleks typu multi-site, zlokalizowany w jednej z najważniejszych destynacji turystyczno-biznesowych w Polsce.

i Autor: materiały prasowe Essendi Na zdjęciu grupowym (od lewej): Stefan Potocki, Portfolio Manager Poland Essendi / Tomasz Schweda, Multi Site General Manager TRIBE Krakow Old Town & Mercure Krakow Old Town / Pauline Oster, VP TRIBE Europe & North Africa / Dominik Sołtysik, COO Eastern Europe Essendi / Dariusz Gul, Technical & Construction Director Northern Europe Essendi

Dominik Sołtysik, COO Europa Wschodnia w Essendi, podkreśla:

Po rebrandingu, który otworzył nowy rozdział w historii naszej firmy, TRIBE Krakow Old Town stanowi strategiczny krok w realizacji naszej wizji odpowiedzialnego hotelarstwa i umacnianiu naszej pozycji w Europie. To świadoma inwestycja w samym sercu Krakowa – miasta o wyjątkowym znaczeniu turystycznym i biznesowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W Essendi nie tylko prowadzimy hotele – tworzymy miejsca, które mają znaczenie dla naszych pracowników, gości, dla miast i dla przyszłości branży. Wspólnie z Accor stworzyliśmy przestrzeń, która łączy design, funkcjonalność i ducha miasta, oferując gościom coś więcej niż nocleg. To właśnie dla nas oznacza Positive Hospitality – podejście, w którym odpowiedzialność, lokalny kontekst i jakość idą w parze.

Co oferuje hotel TRIBE Krakow Old Town?

TRIBE Krakow Old Town to 4-gwiazdkowy hotel, który swoim gościom oferuje m.in.:

168 pokoi i apartamentów,

restaurację TRIBE Table z kuchnią azjatycką,

autorski cocktail bar,

stylowe lobby z kawiarnią specialty,

przestrzeń Social Hub,

dwie sale konferencyjne,

ogród,

strefę wellness z siłownią, spa i sauną.

Dołączył do globalnego portfolio TRIBE, które obejmuje ponad 20 hoteli w ponad 10 krajach. Hotel TRIBE Krakow Old Town to nowoczesne miejsce stworzone z myślą o wygodzie i stylu – oferuje wszystko, co naprawdę potrzebne podczas pobytu, bez zbędnych dodatków.

Pauline Oster, Vice President TRIBE Europe & North Africa, Accor, skomentowała:

Kraków to jedno z najbardziej dynamicznych miast w Polsce – kreatywne, kosmopolityczne i otwarte na światowe trendy – idealne miejsce na debiut marki TRIBE w Polsce. TRIBE powstał z myślą o współczesnych podróżnych, którzy płynnie łączą pracę, wypoczynek i zamiłowanie do designu. To coś więcej niż hotel – to przestrzeń spotkań, stylowa miejska oaza, miejsce z klimatem, w którym można złapać energię i nawiązywać relacje. Dzięki TRIBE Krakow Old Town wnosimy odważnego, lifestyle’owego i designerskiego ducha marki do serca Polski i rozpoczynamy nowy rozdział naszej europejskiej przygody.

i Autor: materiały prasowe Essendi Hotel wyposażono w nowoczesne systemy zarządzania energią (GTC, GRMS). Materiały wykorzystane do jego budowy i wykończenia pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.

Tomasz Schweda, pełniący rolę zarządcy hotelu i funkcję Multi Site General Managera zarówno dla TRIBE Krakow Old Town, jak i Mercure Krakow Old Town, dodaje:

TRIBE Krakow Old Town to nie tylko wyjątkowy hotel – to nowy standard nowoczesnego hotelarstwa, zakorzeniony w dopracowanym designie, wyrazistej energii i autentycznych doświadczeniach. Wierzę, że segment lifestyle to przyszłość naszej branży, a TRIBE idealnie odpowiada na potrzeby współczesnych podróżnych. Jestem dumny, że to właśnie Kraków – miasto o niepowtarzalnym charakterze i ogromnym potencjale międzynarodowym – stał się miejscem debiutu tej wyjątkowej i innowacyjnej marki w Polsce.

Certyfikacja obiektu

Hotel przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Excellent”. Wyposażono go w nowoczesne systemy zarządzania energią (GTC, GRMS). Materiały wykorzystane do jego budowy i wykończenia pochodzą z odpowiedzialnych źródeł. Projekt łączy wygodę z troską o środowisko, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego miasta i świadomego gościa.

TRIBE Krakow Old Town to projekt zrealizowany od podstaw – na własnej działce, z pełną odpowiedzialnością inwestorską i w bliskiej współpracy z naszymi partnerami projektowymi oraz wykonawczymi. Od początku zależało nam na stworzeniu obiektu, który będzie nie tylko funkcjonalny i estetyczny, ale także zgodny z naszymi standardami zrównoważonego rozwoju. To przykład, jak Essendi tworzy nowoczesne przestrzenie w odpowiedzi na realne potrzeby miasta, gości i rynku – podkreśla Dariusz Gul, Technical & Construction Director Northern Europe w Essendi.

Za projekt zgodnie z tą wizją odpowiadał wewnętrzny zespół Design & Construction, którego celem było spełnienie najwyższych standardów funkcjonalności, estetyki i dbałości o środowisko.

Budynek harmonijnie wpisuje się w tkankę miejską zarówno pod względem lokalizacji, jak i architektury. Krakowska pracownia Ingarden & Ewý zaprojektowała jego formę. Natomiast wnętrza stworzyło hiszpańskie studio Stone Designs, które inspirowało się filmową estetyką Davida Lyncha – nastrojowe światło, aksamitne materiały i kontrastowe detale nadają przestrzeni unikalny klimat.

Generalnym wykonawcą została firma SARIVO Budownictwo Sp. z o.o. Sp.K., nadzór techniczny prowadziła BatiPlus Polska Sp. z o.o., a funkcję przedstawiciela inwestora pełniło AKA Studio.

Źródło: materiały prasowe Essendi

