– Remontowaliśmy w pandemii, ale mimo to zgłosiły się do nas osoby, które uznały, że to, co robimy jest ważne. Wsparły nas też finansowo. Mamy tu również współczesne płytki, wykonane przez moją przyjaciółkę, Jolę Szczepańską-Andrzejewską, które są podziękowaniem za wsparcie – jest tam imię moich rodziców, przyjaciół, ale też obcych osób. Piotr Teofilewski ze Społecznego Muzeum Energetyki w Maszewie niedaleko Szczecina – to muzeum ma największe w Polsce zbiory liczników elektrycznych – zaproponował nam wykonanie instalacji, dostaliśmy też licznik z przedwojennego Szczecina i unikatowy włącznik do kinkietów, używany przy stodołach i oborach. Z kolei lampy są ze sklepu pana Lecha Turkowskiego z placu Bohaterów Getta Warszawskiego 23 – to też wyjątkowe miejsce, bo jest to najdłużej działający na Pomorzu polski sklep. Najpierw prowadził go tata pana Lecha, który tydzień po tym, jak okazało się, że Szczecin będzie polski, przyjechał z Poznania.