Bardzo cenimy sobie długoletnią współpracę z Angelini Pharma Polska. Od ponad dwóch dekad rozwija się razem z nami w MLP Pruszków I - naszym pierwszym i wciąż jednym z najpopularniejszych projektów, który pozostaje w 100% wynajęty. Praktycznie wszyscy najemcy regularnie przedłużają umowy, a każda wolna przestrzeń jest bardzo szybko zajmowana przez nowych lub obecnych najemców. Tak długoterminowe relacje są dla nas najlepszym dowodem na jakość oferowanych usług, elastyczność w działaniu oraz atrakcyjność naszych lokalizacji. Pomimo, że jest to również nasze najstarsze centrum to obiekty są systematycznie modernizowane i dopasowywane do naszych wewnętrznych bardzo wysokich standardów – podkreśla Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.